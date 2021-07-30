Зарплати українців виростуть до кінця року майже на 20 відсотків: в НБУ скорегували свій прогноз

У Національному банку України, який нещодавно підвищив облікову ставку до 8 відсотків для стримування інфляційних процесів, прогнозують зростання номінальних зарплат в країні у поточному році.

Так, в інфляційному звіті НБУ прогнозується, що «приватне споживання зростатиме завдяки збільшенню доходів населення і поліпшенню споживчих настроїв»

«У поточному році номінальна заробітна плата зросте майже на 20% завдяки відновленню економіки, що підвищить попит на робочу силу, а також збільшенню мінімальної заробітної плати», — відзначають у Нацбанку і додають: «В результаті приватне споживання прискориться на 8% і буде основним драйвером зростання ВВП».

Також прогнозується зниження рівня безробіття — він «наблизиться до нейтрального 8,5 відсотки» у 2022 році.

«У середньостроковій перспективі разом зі зниженням темпів зростання заробітних плат дещо сповільниться і зростання приватного споживання (5−6.5% на рік). У той же час його підтримає подальше поліпшення споживчих настроїв і активізація кредитування», — йдеться у звіті.

Раніше у Мінекономіки заявляли, що у порівнянні з минулим роком середня зарплата в Україні зросла на 23,6%, реальна заробітна плата — на 12,9%. Зокрема, на кінець червня 2021 року середня зарплата по країні досягала 14 313 гривень.

Фото з Pixabay.

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