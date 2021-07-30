Індексація пенсій «чорнобильців»: коли чекати підвищення виплат

У Мінсоцполітики у рамках підготовки Державного бюджету на 2022 рік складають календарний план підвищення пенсійних виплат, зокрема, чорнобильцям.

Згідно з існуючим планом, пенсію людям з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС збираються підвищити вже з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, що у Мінсоцполітики заговорили про включення до програми адресної допомоги пенсіонерів у віці від 70 до 75 років — якщо таке рішення ухвалять, то вже у 2022 році вони зможуть отримувати доплати. Як і старші люди — пенсіонерам від 75 до 80 років обіцяють доплачувати по 400 гривень з 1 жовтня цього року, хоча раніше таки доплати планувалися на це літо.

Ексклюзивне інтерв'ю з директором Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Еллою Лібановою «Пенсії у солідарній системі не повинні залежати від зарплати» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте матеріал «Відмовили у перерахунку пенсії: куди звертатися і скільки це коштуватиме».

Фото з Pixabay.

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