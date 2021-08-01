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Українцям «пообіцяли» зростання комунальних тарифів на 70 відсотків

8:01 1 серпня 2021
Українцям «пообіцяли» зростання комунальних тарифів на 70 відсотків

В опалювальному сезоні 2021−22 року, коли тарифи на послуги житлово-комунального господарства виростуть, це процес може супроводжуватися ще й віяловими відключеннями електроенергії. Такий сценарій на виключає народний депутат від партії «Батьківщина», член комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Михайло Волинець.

За його словами, зростання тарифів може скласти всі 70%.

Приводом для настільки песимістичних прогнозів, заявив депутат в ефірі телеканалу «Україна 24», є поточна ситуація на ринку електроенергії — за станом на 2 липня з 78 блоків ТЕС 52 блоку були відключені, також не працювали 5 блоків АЕС.

«Міністерство енергетики та Кабмін приймали відповідні заходи, зараз ми бачимо, що ситуація не набагато покращилася, і нескладно спрогнозувати, що в цьому опалювальному сезоні ми можемо опинитися на порозі віялових відключень і істотного зростання цін на енергоносії, що призведе до зростання цін на комунальні платежі. Десь на 70% ціни на комунальні платежі будуть рости «, — заявив депутат.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні знову подорожчав газ для побутових споживачів, а підвищення тарифів на електроенергію поки відклали.

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