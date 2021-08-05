Пенсії в Україні можна підвищити вдвічі: в Кабміні назвали спосіб збільшення виплат

В Україні цілком можливо підвищити пенсії вдвічі, і зробити це пропонується за допомогою введення соцпакетів з накопичувальними пенсіями в 2023 році для бюджетників. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання Кабміну, передає РБК-Україна.



Такий крок, за задумом уряду, стане переходом до повноцінної накопичувальної системи, дозволивши збільшити розмір пенсій.

За словами чиновника, іншого механізму, крім як введення другого накопичувального рівня державної пенсійної системи, для збільшення виплат вдвічі немає.

«Ми ні в якому разі не відмовляємося від солідарної пенсійної системи, від індексації, постійного підвищення виплат для пенсіонерів», — підкреслив Шмигаль.

Він додав, що нововведення буде працювати в форматі додаткових виплат до існуючої державної солідарної пенсії.

Нагадаємо, у 2022 році доплати повинні отримати 1,5 млн пенсіонерів. Причому деякі українки можуть виходити на пенсію навіть раніше 50 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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