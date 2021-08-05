Національна валюта продовжить «сповзання» у зону 27 грн за долар, — аналітики

Після декількох тижнів стійкого зростання курса гривні у відношенні до основних іноземних валют ситуація з початком поточного тижня змінилася.

Так, на 5 серпня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26.91 грн / $. Тобто, курс долара виріс на 7 коп. Курс євро встановлений на рівні 31,95 грн / € - він виріс на 6 коп. І таке «просідання» національної валюти, на думку аналітиків, триватиме найближчим часом.

«Вважаю, що на поточному тижні гривня до долара продовжить ослаблення до рівня 27,15 грн. Єдина європейська валюта, ймовірно, зміцниться до позначки 32,10 грн «, — розповів «ФАКТАМ» Андрій Гойлов, аналітик компанії RoboForex.

З ним згоден і керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин, на думку якого, на курс гривні може негативно вплинути погіршення епідемічної ситуації.

«У найближчій перспективі очікуємо плавного сповзання курсу у зону 27 гривень за долар, однак оптимізм щодо виділення коштів від МВФ може стримати покупців», — зазначив Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, що раніше деякі експерти відзначали, що отримання грошей від МВФ може у подальшому вплинути на курс національної валюти. На їхню думку, у серпні курс гривні до долара та євро може помітно зрости.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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