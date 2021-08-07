Пенсію можна отримати без черг та паперової тяганини: міністр Лазебна пояснила, як це зробити

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що в результаті впровадження ЄІССС (соціальних послуг в електронній формі) понад 20 млн громадян, практично всі одержувачі пенсії зможуть отримувати її швидко, за єдиними критеріями та стандартами. Таку заяву вона зробила в ході робочої поїздки в Донецьку область, де ознайомилася з електронними сервісами Пенсійного фонду в «Прозорому соціальному офісі» в місті Бахмут, йдеться в повідомленні на сторінці відомства.

«Завдяки цифровій трансформації соціальної сфери зникнуть численні проміжні ланки між людиною та державою, що дасть змогу людям отримувати соціальну допомогу швидко та зручно, без черг та зайвих паперів», — зазначила Марина Лазебна.

За її словами, більшість послуг Пенсійного фонду України кожен громадянин і роботодавець може сьогодні отримати в електронній формі через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Фонду.

Зокрема, для громадян доступні:

подання заяв на призначення та перерахунок пенсій;

електронна взаємодія з Фондом з питань призначення та перерахунку пенсій,

подання заяв про внесення змін до електронної пенсійної справи;

оформлення пенсійного посвідчення;

доступ до електронної пенсійної справи (для пенсіонерів);

подання сканованих копій трудової книжки, інших даних для оцифрування трудової діяльності;

перегляд та отримання відомостей про виплачену заробітну плату, сплачені страхові внески, набутий страховий стаж;

формування в електронному вигляді довідок та/або витягу з реєстру застрахованих осіб з використанням перевірочних кодів;

перегляд електронних лікарняних в Електронному реєстрі листків непрацездатності;

внесення/зміни/уточнення даних в реєстрі застрахованих осіб;

послуга «пенсійний калькулятор» — проведення прогнозного розрахунку майбутньої пенсії;

подання запитів для підготовки в паперовій формі довідок, інших документів, які заявник одержить під час особистого звернення до органів Фонду;

дистанційний запис на прийом в сервісні центри;

заповнення аплікаційних форм для подачі заяв, скарг, пропозицій, запитів в електронній формі тощо;

одержання та перегляд повідомлень від Фонду;

отримання інформації про стан опрацювання звернень до Фонду;

замовлення послуги інформування за допомогою СМС-повідомлення;

У той же час роботодавці отримують:

доступ до інформації з реєстру застрахованих осіб про працівників за період перебування особи у трудових відносинах із цим роботодавцем;

стан взаєморозрахунків за зобов’язаннями платника;

перегляд сформованих електронних лікарняних працівників в Електронному реєстрі листків непрацездатності, формування відповідних розрахунків;

одержання інформації, необхідної для здійснення оплати тимчасової непрацездатності;

подання даних для оцифрування трудової діяльності працівників.

При цьому в Мінсоцполітики пояснили, що увійти в особистий кабінет можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису або засобів Інтегрованої системи електронної ідентифікації (GOV ID) з використанням технологій BankID і MobileID.

Крім того, найближчим часом для входу на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду заплановано впровадження технології віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія.

«Доступ до електронних сервісів Фонду також можна отримати через мобільний додаток „Пенсійний фонд“, який є в Goоgle Play та AppStore. Крім того, завершується інтеграція сервісів Пенсійного Фонду з мобільним додатком Дія», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Кабмін роз'яснив роботу системи пенсійних накопичень.

Фото Сергея ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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