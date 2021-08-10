Глава ДФС Мельник розповів про результати боротьби з тіньовим сектором економіки в Україні

Об'єм тіньового сектору складає близько 25−30% економіки України, в результаті чого державний бюджет недоотримує десятки мільярдів гривень щорічно. Для боротьби з цим явищем Державна фіскальна служба запроваджує нові аналітичні методи роботи і посилює взаємодію з легальним бізнесом, пише глава Державної фіскальної служби (ДФС) України Вадим Мельник у своїй колонці для порталу «Фокус».



«Оцінки тіньової частини української економіки істотно різняться, в залежності від методики підрахунку, проте в середньому складають 25−30%. У грошовому еквіваленті — це десятки мільярдів гривень, які не враховуються в офіційному економічному обороті держави, і які недоотримують соціальна сфера і фонди розвитку», — написав Мельник.

Він зазначив, що протягом перших 7 місяців поточного року співробітникам ДФС вдалося виявити 100 незаконних виробництв товарів підакцизної групи та вилучити готової продукції на загальну суму майже 2,5 млрд грн.

«Своїх покупців не знайшли майже 2 млн тонн контрафактного спирту та 560 тонн лікеро-горілчаних виробів, які разом коштували майже півмільярда гривень. Вилучили більше 40 тис. тонн незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, відтак тіньовики цієї галузі недорахувалися 1,2 млрд грн прибутку. Не дійшли до точок продажу майже 13,6 млн пачок контрафактних цигарок на суму 720 млн грн»,— уточнює очільник ДФС.

Важливим напрямком боротьби з тіньовим ринком, за його словами, є налагодження ефективного діалогу з легальним бізнесом. Задля цього, Державна фіскальна служба створила окремий орган — Офіс ефективної взаємодії з бізнесом, що забезпечує консолідовану співпрацю між ДФС та бізнес-спільнотами. Ініціатива була схвалена 20 бізнес-асоціаціями України.

«Наприклад, ми пришвидшили механізм отримання та розгляду звернень від бізнесу. За необхідності самі звертаємося до підприємців, роз’яснюємо причини силового втручання в їхню діяльність, обґрунтовуємо законність. І непорозуміння зникає. Після такої комунікації підприємці висловлюють готовність співпрацювати», — додає голова ДФС Вадим Мельник.

Раніше повідомлялося, що економічний ефект роботи ДФС з початку року перевищив 14 млрд грн.

Нагадаємо, Вадим Мельник очолює Державну фіскальну службу з грудня 2020 року.

Фото: facebook.com/V.Melnik.official/posts/

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