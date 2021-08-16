Розмір пенсій в Україні скоротиться до 20 відсотків від колишньої зарплати: в Мінсоцполітики назвали причину

У Мінсоцполітики шокували розрахунками про те, що вже через 20−30 років коефіцієнт заміщення зарплати пенсією складе не більше 18−20%. Таким чином, вийшовши на пенсію, середньостатистичний українець буде отримувати не більше 1/5 від своєї колишньої зарплати. Відзначимо, що нині середній розмір пенсії відповідає 30% заробітку.

Причиною такої тенденції, пише Сегодня, є постійне скорочення кількості платників страхових внесків. Вже зараз такі внески платять близько 13 мільйонів громадян, а пенсіонерів, яких утримує держава, налічується 11,2 мільйона чоловік. Таким чином, вже сьогодні замість двох працюючих на одного пенсіонера припадає лише 1,16.

Згодом ситуація буде тільки ускладнюватися і за розрахунками фахівців Інституту демографії ім. Птухи, в 2050 році буде вже 9,7 мільйона чоловік, за яких сплачуються внески до Пенсійного фонду України, і 11,7 мільйона пенсіонерів.

Тепер в Мінсоцполітики сподіваються тільки на впровадження накопичувальних пенсій, адже вже зрозуміло, що тільки солідарні пенсії вже ніколи не зможуть забезпечити гідне життя українцям. Як заявила міністр соціальної політики Марина Лазебная, впровадження другого рівня пенсійного забезпечення може відбутися вже в 2023—2024 роках, але для цього Верховна Рада повинна проголосувати закон в 2021 році.

Спочатку буде реалізований пілотний проект для співробітників бюджетної сфери — педагогів, медиків і військових.

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