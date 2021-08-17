Виняток із правил: українцям розповіли, як не втратити субсидію після купівлі нерухомості

Одержувачі субсидії на оплату послуг ЖКГ (таких у 2020 році було 4,6 млн осіб) все ж таки мають право здійснити покупку на суму понад 50 тисяч гривень і не позбутися державної допомоги. Правда, лише в одному випадку.

Як пише «Сегодня», згідно з рішенням Кабміну, купівля квартири, якщо вона була здійснена протягом шести місяців після продажу єдиного житла, не є приводом для скасування субсидії. А ось ті, хто протягом року купували квартиру, земельну ділянку, автомобіль або товари тривалого користування на суму від 50 тисяч гривень, такого права позбавляються.

Субсидію також не призначать власникам квартири площею понад 130 «квадратів» або будинку площею більше 230 «квадратів». Виняток — житлові приміщення дитбудинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей.

Також не буде допомагати держава тим домогоспорадрствам, в яких хоча б одній з осіб належить транспортний засіб, з дати випуску якого пройшло менше п'яти років (крім мопеда і причепа). Виняток — транспорт, придбаний на пільгових умовах або отриманий безкоштовно через структури соцзахисту населення.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів скасував «карантинну норму», про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій. Підвищений норматив діятиме тільки при введенні у регіоні «червоного» рівня карантину.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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