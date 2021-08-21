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Пенсія в 7 тисяч гривень — реальність: в Мінсоцполітики розповіли, хто може на неї розраховувати

21:02 21 серпня 2021
Пенсія в 7 тисяч гривень&nbsp;— реальність: в Мінсоцполітики розповіли, хто може на неї розраховувати

Міністерство соціальної політики розрахувало, за яких умов працюючі громадяни зможуть отримати пенсію в розмірі близько 7 тисяч гривень на місяць. Це стане можливим при наявності повного страхового стажу в солідарній і накопичувальній системах пенсійного забезпечення.

Як свідчать оприлюднені дані, для таких виплат зарплата українця повинна становити не менше 15 тисяч гривень, а відрахування на власний пенсійний накопичувальний рахунок з сум сплаченого їм ПДФО — 2% зарплати (ще 2% повинен буде відраховувати в цей же фонд роботодавець — з сум ЄСВ).

У той же час умовами отримання високої пенсії є стабільна прибутковість коштів, перерахованих на пенсійний рахунок — вона повинна як мінімум на 0,25% вище за інфляцію, а також збереження середньої пенсії із солідарної системи на рівні не менше 3,6 тисячі гривень.

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І нарешті, розрахунки базуються на тому, що після завершення роботи пенсіонер буде отримувати «накопичувальну» пенсію ще 15 років.

Таким чином, середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у даного громадянина складе 3,1 тисячі гривень, а разом з «солідарної» пенсією — понад 6,7 тисячі гривень, що відповідає 45% від його зарплати.

Нагадаємо, крім прихильників якнайшвидшого запровадження накопичувальної пенсійної системи у неї є й критики, що вказують на чималі ризики для майбутніх пенсіонерів.

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