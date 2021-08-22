Мінсоцполітики обіцяє українцям пенсії по 7 тисяч гривень: експерти у сумнівах

В Україні розмір другої пенсії, яку виплачуватимуть при накопичувальній пенсійній системі, складе близько 3 тисяч гривень (за умови наявності 35 років стажу і середньої зарплати). Перші виплати українці можуть отримати лише через 20 років, пише OBOZREVATEL.

Так, за даними Міністерства соціальної політики, обов'язкові накопичувальні пенсії допоможуть збільшити співвідношення пенсій до зарплат з 29 до 45%. За підрахунками відомства за 35 років стажу, маючи середню зарплату в 15 тисяч гривень, українці зможуть накопичити близько 445 тисяч гривень. (працюючи з дохідністю приблизно на 3% вище річної інфляції). Якщо ж така людина буде отримувати пенсію протягом 15 років, в середньому накопичення дадуть йому додатково 3117 грн на місяць. Якщо у нього при цьому середня солідарна пенсія на рівні 3624 грн, то в цілому він отримає 6741 грн пенсії.

Зазначимо, що не всі експерти з підрахунками міністерства погоджуються. За їхніми даними, українцям вдасться накопичити скромніші суми. Наприклад, екс-міністр фінансів Ігор Уманський нарахував, що громадяни за 35 років зможуть накопичити лише 250 тисяч гривень. А провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Лідія Ткаченко вважає, що визначити конкретні суми виплат наразі взагалі неможливо.

Як писали «ФАКТИ», раніше екс-міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, за якої «друга пенсія» буде обкладатися податком, може привести до того, що люди при виході на пенсію зостануться взагалі без грошей.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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