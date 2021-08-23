Затримка зарплати: як отримати компенсацію

Попри те, що протягом останнього року зарплати українців зросли, проблеми з несвоєчасною виплатою коштів залишаються. За даними Мінекономіки, в Україні у порівнянні з показниками минулих років середня заробітна плата зросла на 23,6%, реальна — на 12,9%. Станом на кінець червня 2021 року середня зарплата в країні досягала 14 313 грн, що на тисячу більше, ніж у квітні. Тим не менш на Харківщині медики Валківської районної лікарні вдалися до крайніх заходів, домагаючись виплати їм боргів по зарплаті: вони на цілу годину блокували рух транспорту по трасі Київ — Харків — Довжанський. Варто нагадати, що за затримку заробітної плати передбачена грошова компенсація.

Як повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Харківській області, компенсація має виплачуватися у разі затримки зарплатні на один та більше календарних місяців. Це передбачено законодавством України, а саме — статтею 2 закону від 19.10.2000 року № 2050-III «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати», а також змінами та доповненнями до нього.

В офіційному роз’ясненні зазначається, що компенсація, яка виплачується платнику податків у зв’язку з відносинами трудового найму відповідно до закону, для цілей оподаткування податком на доходи фізосіб, — прирівнюється до заробітної платні й має оподатковуватися за ставкою 18%. Сама сума компенсації має бути включена до фонду оплати праці у той місяць, в якому фактично здійснюється її нарахування та виплата.

Компенсація розраховується так: її обчислюють як добуток нарахованого, але не сплаченого грошового прибутку за місяць (після утримання податків та обов’язкових платежів) та приросту індексу споживчих цін у відсотках. Повідомляється, що індекс споживчих цін, щоб визначити суму компенсації, обчислюють шляхом множення місячних індексів споживчих цін за відомостями Держстату за період несплати доходу. Водночас індекс споживчих цін за місяць, за який сплачується дохід, до розрахунку не входить. У невиплачених своєчасно доходів за попередні роки сума компенсації має нараховуватися, враховуючи величину зростання рівня індексу споживчих цін.

Варто нагадати, що на початку цього року був ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом України Закон «Про внесення змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати». Згідно з ним всім громадянам за затримку більш ніж на місяць пенсій, зарплат, надбавок, соціальних виплат, стипендій і так далі буде виплачуватися компенсація, що відповідає рівню інфляції.

Фото Pixabay

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