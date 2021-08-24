Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати
З 1 вересня в Україні не відбудеться суттєвих змін в порядок виплати та доставки пенсій їх одержувачам.
У той же час в травні Кабінет Міністрів оголосив відбір організацій, які надаватимуть послугу доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів в межах України — таку доставку здійснюватимуть, починаючи з 1 січня 2023 року.
Мінсоцполітики заявляє, що до 2023 року в разі, якщо пенсіонер отримував пенсію через відділення «Укрпошти», то виплата пенсії продовжуватиметь поштою, також зберігається можливість отримання виплат через банк і з доставкою додому (на цю послугу мають право маломобільні одержувачі виплат).
Також підкреслено, що послуги з доставки пенсії оплачує Пенсійний фонд.
Нагадаємо, в даний час уряд готується до запуску так званого «накопичувального» рівня обов'язкового пенсійного страхування, хоча експерти попереджають про значні ризики новації.186
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