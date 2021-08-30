26.83 / 27.03 31.49 / 31.84
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

«Постачальник останньої надії» підняв ціну на газ у вересні: що відомо

13:35 30 серпня 2021
Газова плита

У вересні українців чекає черговий зростання тарифу на газ — на цей раз на 22 копійки, повідомляє НАК «Нафтогаз».

Якщо в серпні ціна газу становила 11,78 грн за кубометр, то у вересні українці, будуть платити вже 12 грн. Річний тариф «Нафтогазу» становить 7,96 грн за кубометр — це значно вигідніше, ніж місячна пропозиція.

Ціна вказана без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди платять операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо, за діючими тарифами на доставку газу.

Раніше повідомлялося, що в Європі ціна на газ зросла до максимуму за 13 років, це позначається й на тарифах в Україні. Причому різниця в цінах може бути значною навіть в сусідніх регіонах країни.

Фото: https://ua.depositphotos.com

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

оплата квитанцій по комуналці

В Україні ввели нові «штрафи» за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

Соня Євдокименко

Баскова в РФ запідозрили у спробі спокусити внучку Ротару

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.