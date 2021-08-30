«Постачальник останньої надії» підняв ціну на газ у вересні: що відомо

У вересні українців чекає черговий зростання тарифу на газ — на цей раз на 22 копійки, повідомляє НАК «Нафтогаз».

Якщо в серпні ціна газу становила 11,78 грн за кубометр, то у вересні українці, будуть платити вже 12 грн. Річний тариф «Нафтогазу» становить 7,96 грн за кубометр — це значно вигідніше, ніж місячна пропозиція.

Ціна вказана без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди платять операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо, за діючими тарифами на доставку газу.

Раніше повідомлялося, що в Європі ціна на газ зросла до максимуму за 13 років, це позначається й на тарифах в Україні. Причому різниця в цінах може бути значною навіть в сусідніх регіонах країни.

Фото: https://ua.depositphotos.com

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter