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Електроенергія в Україні за місяць подорожчала на 50%: що буде з платіжками

22:14 31 серпня 2021
ЛЕП

Головний орієнтир для всіх сегментів ринку електроенергії в Україні — середньозважена ціна на ринку «на добу вперед» (РСВ) — з 1 по 31 серпня зросла на 52,5% - до 1958,6 грн за МВт-год. Про це свідчать дані держпідприємства «Оператор ринку», пише УНІАН.

За місяць вартість електрики в об'єднаній енергосистемі країни виросла більш ніж на 50%. Такі показники як в піковий час, так і під час низького навантаження на електромережі.

На всередині добовому ринку в торговельній зоні «Об'єднана енергосистема України» ціна на електроенергію за місяць зросла на 71%, до 2994 грн за МВт-год.

Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищити максимальні граничні ціни продажу електрики.

Зараз зростання цін на оптовому ринку електричної енергії найбільше позначається на промислових підприємствах, що робить їхню продукцію неконкурентоспроможною на міжнародних ринках. Ціна електрики для населення залишиться поки незмінною на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Але підвищення вартості електрики змушує бізнес підвищувати ціни на свою продукцію та послуги. Споживачі скоро відчують це зростання, яке позначиться на їхній платоспроможності.

Нагадаємо, що з 1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії. Його важливою частиною є ринок «на добу вперед» — це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття — наступна доба, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

Нагадаємо, експерти вважають, що зниження тарифів для населення, яке відбудеться 1 жовтня, може мати сумні наслідки для економіки України. Компенсувати зниження тарифів доведеться за рахунок основних гравців енергоринку.

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