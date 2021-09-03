Термінали не працюватимуть, картки заблокують: «ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми 4 вересня

У ніч на суботу, 4 вересня, користувачі «ПриватБанку», який раніше підозрювався в завищеній комісії, не зможуть зняти готівку. Про це в своєму Facebook попереджає прес-служба фінансової установи.

З 1:00 до 6:00 буде оптимізуватися процесинг банку. В результаті тимчасово припинять працювати транзакції за картками Приват24 для фізичних осіб і бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку. Тому рекомендується заздалегідь запастися готівкою.

«Ми проводимо такі роботи, щоб ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко і без проблем, а „Приват“ витримав будь-які навантаження», — пояснили в прес-службі банку.

Раніше повідомлялося, що «ПриватБанк» підключився до системи автоматичного списання боргів українців.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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