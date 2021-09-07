На скільки здорожчають комунальні послуги цієї осені: прогноз експерта

З наближенням опалювального сезону лунає дедалі більше всіляких заяв і прогнозів щодо вартості житлово-комунальних послуг у цей період. В уряді традиційно заявляють, що ціни будуть стабільними й тарифи не мають зростати. Однак експерти галузі, на відміну від урядовців, вважають, що подорожчання житлово-комунальних послуг уникнути не вдасться. Раніше «ФАКТИ» дізналися, що думає з цього приводу президент «Української організації захисту споживачів послуг» Олег Титамир. А сьогодні про те, на скільки здорожчає комуналка та з чим це пов'язано, «ФАКТАМ» розповів незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

— Чим викликане очікуване підвищення житлово-комунальних тарифів?

— На тарифи найбільше впливає збільшення цін на газ. При запуску ринку газу в Україні ціни на блакитне паливо прив'язали до його вартості на газовому хабі в Нідерландах. Через дефіцит газу в Європі ціни на нього на хабі вже перевищили 600 доларів за тисячу кубометрів. Тому тарифи на газ у вересні у постачальників вже підскочили до 16−20 грн за кубометр. Для порівняння: у вересні минулого року вони становили в середньому близько 5,5 грн за кубометр.

Якщо річний тариф на газ для населення залишається незмінним, наприклад, у «Нафтогазу» він становить 7,96 грн за кубометр, то підприємствам теплокомуненерго в більшості випадків доведеться купувати газ за ринковими цінами. Що неминуче призведе до зростання тарифів на опалення й гарячу воду. При цьому питання компенсації підприємствам теплокомуненерго за підвищення цін на газ не вирішене. Також заборгованість цих підприємств за газ досі не реструктуризована. У таких умовах не можна виключити банкрутства підприємств і зриву опалювального сезону.

— Які саме тарифи можуть зрости й на скільки?

— Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду в новому опалювальному сезоні в середньому зростуть на 30%, але все залежить від розв`язання питання компенсації за дорогий газ. Якщо питання не будуть вирішене, не виключено більш істотне підвищення тарифів.

Також очікується зростання цін на електроенергію. Частина ТЕЦ в Україні працюють на газі. Зростання цін на газ призводить до зростання цін на електроенергію. Зараз ринкова ціна на електроенергію знаходиться приблизно на рівні 2 грн за кВт. Найближчим часом очікується її зростання на 20%. А в розпал опалювального сезону ціни можуть досягти 3−4 грн за кВт.

Уряд зафіксував тарифи для населення на рівні 1,44 грн за кВт на перші 250 кВт і 1,68 грн за кВт — понад 250 кВт. Це призведе до того, що населення з 1 жовтня буде платити менше, ніж зараз. Але підприємствам за електроенергію доведеться платити за ринковими цінами. Це також призведе до підвищення тарифів і цін на товари. Особливо відчутно це вплине на тарифи на воду, тут вартість електроенергії становить істотну частину в собівартості.

Тарифи на воду в Києві вже виросли на 17%. До того ж місцевий водоканал ще ввів абонентську плату за користування водою. Не виключено, що вже з нового року тарифи на воду піднімуть іще. В інших регіонах тарифи на воду теж підвищують в середньому на 20−25%. Зростають тарифи на обслуговування будинків, вивезення сміття і таке інше.

— Як зміна тарифів відіб'ється на споживчих цінах?

— Зростання тарифів на комунальні послуги, цін на газ та електроенергію для підприємств призводить до збільшення цін на споживчі товари. Більшість підприємств при виробництві використовує газ, воду, електроенергію. Тому собівартість їхньої продукції істотно зросте. Найвідчутніше це позначиться на продовольчих товарах. На них вже восени очікується зростання цін в середньому на 20%.

— Чи може держава впливати на тарифну політику в житлово-комунальній галузі?

— Під час проведення ринкових реформ уряд передав право формування тарифів на комунальні послуги місцевим органам влади та підприємствам. Цим він обмежив можливості держави впливати на тарифи. Тарифи на опалення, воду, газ, встановлюють відповідні підприємства за участю місцевої влади.

Держава ще може регулювати тарифи на електроенергію та газ завдяки режиму поставлених соціальних обов'язків (ПСО). При цьому витрати лягають на держпідприємства, такі як «Нафтогаз», «Енергоатом», «Укргідроенерго» та інші. Але сам режим ПСО також збираються скасувати.

Відсутність державного контролю призводить до постійного зростання тарифів. Вони стають завеликими для населення й підприємств. Зростає заборгованість, яка може призвести до банкрутства підприємств. Створення ринків газу та електроенергії вже довело їх неефективність. На ринках прибуток отримують тільки посередники, водночас і виробники, й споживачі страждають від цінових коливань. Державі постійно доводиться шукати кошти та можливості для розв`язання проблем, до яких призвів ринок. Тому доцільно повернутися до системи жорсткого державного регулювання цін на комунальні послуги, — підсумував експерт.

Варто нагадати, що людям, які опалюють своє житло електрообігрівачами, тепер доведеться платити за електрику у два рази більше, ніж минулої зими. Річ у тім, що для цієї категорії споживачів скасовано пільговий тариф, який діяв раніше.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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