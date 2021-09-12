Забезпечувати споживачів теплом і гарячою водою будуть по-новому: що змінилося

Після того, як «Нафтогаз України» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ, Кабінет міністрів України затвердив нову форму типового індивідуального договору щодо послуг з постачання теплової енергії, гарячої води та обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства розвитку громад і територій України.

На такі договори повинні перейти всі мешканці багатоквартирних будинків. Якщо споживачі не укладуть договори, постачальник просто може виставити договір на своєму офіційному сайті, і буде вважатися, що споживачі автоматично до нього приєднуються.

Нові зміни в типовий індивідуальний договір передбачають, що заміна, ремонт і обслуговування лічильників (включаючи будинкові) будуть проводитися за рахунок споживачів.

Змінюється також і нарахування плати за опалення. Сюди входить не тільки сума за отримане тепло, але і абонентська плата, плата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Тариф на опалення включає плату за виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Прописана можливість зміни тарифів — для цього навіть не потрібно вносити коригування в договір.

Сплачувати рахунки потрібно не пізніше останнього дня місяця, який слідує за розрахунковим. Передбачено й аванси, але — за бажанням споживача. Якщо споживач не вкаже, за який термін він платить, постачальник може зарахувати цю суму в рахунок старих боргів.

Що стосується прав споживачів, то вони в новому договорі вельми умовні. Люди можуть безкоштовно отримувати інформацію про тариф, претендувати на перерахунок, якщо послуга не надавалася або до її якості є питання. Але це ще не означає, що такий перерахунок проведуть. Наприклад, постачальник звільняється від відповідальності, якщо доведе, що на стику внутрішньобудинкових систем та інженерних систем послуга була потрібної якості. Іншими словами, якщо батареї взимку будуть холодними, постачальник просто може списати це на «втрати». Але якщо вину постачальника все ж доведуть, йому світить штраф за неякісні послуги — 0,01% від середньодобового тарифу. Але тариф чомусь пропонують брати не чинний, а за минулий опалювальний сезон.

Зате обов'язки споживачів виписані на декількох сторінках. Тут і своєчасна оплата за послугу і вимога пускати в будинок перевіряючих тощо. Є і дуже примітний пункт — навіть якщо вашу квартиру відключать від опалення, ви будете зобов'язані відшкодовувати частину витрат за опалення місць загального користування.

При цьому за несплату або оплату не в повному обсязі постачальник отримує право обмежити або взагалі припинити надання послуги. Що стосується штрафів за несвоєчасні платежі за опалення, то вони прописані в розмірі 0,01% від середньодобової вартості послуги за кожен день прострочення платіжки.

Як писали «ФАКТИ», раніше перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко спрогнозував неминуче зростання тарифів на газ для населення, причому ще до кінця наступного опалювального сезону.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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