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Зростання тарифів «на світло»: чому українці повинні платити більше

17:23 13 вересня 2021
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Україні доведеться поступово підвищувати тариф на електроенергію для населення до рівня, який відображає витрати. Про це віце-президент Світового банку Анна Бьерде заявила агентству Інтерфакс-Україна.

Недавнє рішення уряду про зниження тарифу на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год на місяць, може загрожувати фінансовому оздоровленню сектора, вважає представниця СБ.

Вона також зазначила, що Всесвітній банк підтримав розширення в Україні програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

«Останнє рішення по тарифам для населення може призвести до збільшення перехресних субсидій, що потенційно негативно вплине на міжнародну конкурентоспроможність енергоємних галузей України», — заявила Ганна Бьерде.

За її словами, ціна на електроенергію для житлового сектора субсидується за рахунок ціни для бізнесу. Це негативно вплине на залучення інвестицій в енергосектор.

«У зв'язку з продовженням субсидування, кошти державного бюджету і в подальшому будуть вимиватися», — підбила підсумок Бьерде.

Нагадаємо, регулятор заявив про необхідність підвищити ціни на електроенергію для населення.

Раніше Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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