В Україні змінять тариф на електроенергію: названі терміни

З 1 жовтня в Україні підвищать тарифи на опалення, гарячу воду і електроенергію. Зміни передбачені постановою КМ від 11 серпня № 859, зазначає Сегодня .

Так, тарифи на опалення збільшаться до 40%, причому точний розмір підвищення буде залежати від населеного пункту. Середньозважена вартість однієї гігакалорії тепла складе 2151,77−2433,90 гривень за квадратний метр опалювальної площі.

А за гаряче водопостачання доведеться платити по 109,55−122,17 гривень за кубометр.

Що ж стосується електроенергії, то її ціну для побутових споживачів до 30 квітня 2022 року зафіксували на рівні 1,44 грн за кВтг при обсязі споживання не більше 250 кВтг на місяць. У той же час, для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт на місяць ціна залишиться на рівні 1,68 грн за кВтг. Цей тариф закріпили для колективних побутових споживачів, гуртожитків, які розраховуються за електроенергію за загальним лічильником.

Також така ціна залишиться за дачними і дачно-будівельними кооперативами, садовими товариствами, гаражно-будівельними кооперативами на технічні цілі та освітлення території. До цієї ж категорії віднесли юридичних осіб, які здають свої приміщення внутрішньо-переміщеним особам.

У той же час експерти вважають, що Україні доведеться поступово підвищувати тариф на електроенергію для населення до рівня, який відображає витрати.

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