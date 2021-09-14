Кредити в «ПриватБанку» подорожчали: що відомо

«ПриватБанк», який раніше блокував картки, запропонував клієнтам нові договори по кредитних картках. Про це економіст Михайло Кухар повідомив у своєму Facebook.

«Сьогодні («ПриватБанк «- Ред.) запропонував новий стандартний договір по кредитних картках: 60% річних у гривні та + 36% за прострочення. Ні, це не тільки мені. Судячи з «типового» тексту, в якому йшлося ще про вісім типів платіжних карт, якими я не користуюся, це зміна умов за всіма кредитними картками «Привату», для всіх клієнтів , — написав Кухар.

Він висловив припущення, що подібний крок з боку банку викликаний зростанням інфляції в Україні.

«Так, інфляція дійсно в цьому році зросла з 2,7% до понад 10%, за даними Нацбанку. Чи є це достатньою підставою для того, щоб піднімати ставки по картках з 36% до 96% - судіть самі», — зазначив експерт.

У прес-службі «ПриватБанку» на запит УНІАН відповіли, що 60% річних — це ставка після 180 днів прострочення по кредитних картках, а 36% річних — ставка за несанкціонований овердрафт по валютним картках.

Нагадаємо, раніше стала відома причина, по якій «ПриватБанк» розірвав відносини з «ГлобалМані».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО «ФАКТИ»

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