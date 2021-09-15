Гроші на субсидії закінчуються: в Кабміні кажуть, що знайшли вихід

В уряді знайшли кошти на покриття дефіциту ресурсів для виплати субсидій — як заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Раді буде запропоновано направити на це 12 млрд гривень з коштів від перевиконання державного бюджету (наразі план перевиконано на більш ніж 28 млрд грн).

«‎Сьогодні виконання бюджету становить 104%. Це додатково понад 28 млрд грн до загального фонду. З цих грошей ми будемо пропонувати парламенту виділити 12 млрд грн на субсидії, щоб всі люди, які потребують субсидії, отримували їх без затримок і в повному обсязі"‎, — цитує главу уряду Перший діловий канал.

За словами прем’єр-міністра, наразі допомоги в Україні потребують майже 3 млн домогосподарств.

Раніше у Кабінеті Міністрів визнали, що на субсидії в бюджеті-2021 було виділено майже 36 мільйонів гривень, проте вже 33 млрд. гривень з них вже використано, а за розрахунками Міністерства соціальної політики, до кінця року потрібні додаткові 12 млрд гривень.

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