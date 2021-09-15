Суспільство чекає, що після запуску нового правоохоронного органу — Бюро економічної безпеки — все змінеться, прийдуть нові чисті працівники й займуться затриманням справжніх злочинців. Але під вивіску «БЕБ» вже зараз заводять кілька одіозних представників ДФС. Про це написав у своєму блозі на сайті Цензор.НЕТ блогер Сергій Наумович.

«На посаду керівника оперативно-технічного підрозділу БЕБ сватають… начальника оперативного управління Святошинського району ГУ ДФС в Києві якогось Олексія Соляника. Вчора прочитав статтю на Цензор.Нет про те, що цей чиновник нібито причетний до діяльності конвертаційного центру. Сам центр ТОВ» АГРОВІР «був оформлений на його батька — Анатолія Соляника. Ця людина є фігурантом розслідування ДБР по транзитно-конвертаційній групі з понад 70 компаній. Виходить так, що боротьбу з економічними злочинами довірили економічним злочинцям? Ніколи такого не було, і ось знову знову», — іронізує правозахисник.

Блогер звертає увагу на те, що Соляник є вельми заможним як для держслужбовця громадянином. Тому Наумович пропонує НАПК перевірити його декларації про доходи. За даними блогера, у Соляника-молодшого п'ять квартир і одне нежитлове приміщення в Києві, два заміські будинки під Києвом, сім земельних ділянок, особистий катер для прогулянок і автомобіль. «Навіть у Пшонки було менше, здається. Ау! Де там наш НАПК?" — іронізує Наумович.

Нагадаємо, Закон «Про Бюро економічної безпеки України» набув чинності 25 березня 2021 року. Головою нового правоохоронного органу став ексголова ДФС Вадим Мельник, який заявив, що запустити БЕБ до 25 вересня він не встигає і структура запрацює не раніше кінця листопада 2021 року.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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