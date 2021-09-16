Стрибок цін на газ в Європі: в Кабміні розповіли, чи збільшаться для українців тарифи на гарячу воду та опалення

Попри те, що вартість природного газу в Європі продовжує бити рекорди й вартість жовтневого ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ в ході торгів на лондонській біржі ICE наближалася до рекордної позначки в $ 1 тисячу, в Кабміні очікують, що тарифи на гарячу воду та опалення наступного опалювального сезону збільшуватися не будуть.



Про це 15 вересня на брифінгу у Києві заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє видання «ГОРДОН».



За словами Чернишова, уряд «не залишає це питання без уваги та підтримає населення». Він зазначив, що ціна, яку запропонував «Нафтогаз», забезпечить стабільність тарифів цього сезону.



«Ми очікуємо, що тарифи на опалення і гарячу воду в опалювальному сезоні не повинні підвищуватися», — сказав міністр.

Чиновник також зазначив, що в питанні підготовки до опалювального сезону «Нафтогаз» запропонував підприємствам теплокомуненерго купувати газ за ціною 7420 грн за 1 тис. м³ газу.

Раніше глава «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що з ростом цін на газ виростуть і тарифи на розподіл газу для населення.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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