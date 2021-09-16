БХФЗ фактично програв «Дарниці» суд в Лондоні у справі про шахрайство: думка експерта

Глава Агентства з моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, коментуючи судову тяжбу між фармацевтичною компанією «Дарниця» (найбільший акціонер БХФЗ, володіє 31% акцій) та БХФЗ, який контролює родина Безпальків, зазначив факт відшкодування «Дарниці» 250 тисяч фунтів за судові витрати в Лондонському Високому суді справедливості. На думку Голобуцького, це фактичне свідоцтво програшу за позовом про шахрайство до БХФЗ на суму майже в 7 млн доларів.

«Дарниця» викрила схему виведення грошей заводу на рахунки англійської фірми «Метабей», яка належить Безпалькам, а тому й подала позов до суду Лондона, який заарештував рахунки шахраїв на суму 7 мільйонів доларів. А ось коли суд побачив, що перспективи оскаржити рішення про блокування рахунків у Безпальків немає, то змусив Безпальків виплатити для початку гроші на покриття судових витрат «Дарниці», — сказав експерт.

Водночас, відзначає Голобуцький, сам факт виплати судових витрат означає фактичне визнання провини Безпальків у тому, що вони обкрадали й інших акціонерів БХФЗ, і сам завод.

Як повідомлялося раніше, «Дарниця» подала позов до лондонського суду на основі аудиту БХФЗ, в результаті якого з'ясувалося, що БХФЗ купував фармацевтичну сировину у німецького постачальника, який виплачував належній Ірині Безпалько англійській фірмі «Метабей» комісійні за посередництво. Суд Лондона в забезпечення позову заарештував рахунки компанії Безпальків. Аналогічний позов «Дарниця» подала до Господарського суду Києва. Відповідачами тут виступають не тільки Безпальки — Микола, Людмила та їхня дочка Ірина, фактичний власник «Метабей», а й топменеджери БХФЗ.

«А ще правоохоронці Німеччини та Швейцарії підозрюють дочку Безпальків у відмиванні грошей і несплаті податків. Тому наступного разу, коли почуєте щось про цивілізований бізнес в Україні, згадайте цю історію. Вбити власними руками лідера фармринку України — це треба мати великий талант. Цікаво, як там почуваються робочі БХФЗ? Вони взагалі в курсі того, що на них чекає?» — резюмував Голобуцький.

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