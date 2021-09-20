26.62 / 26.79 31.11 / 31.42
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Накопичувальна пенсійна система в Україні не спрацює: експерт назвав причину

17:54 20 вересня 2021
Накопичувальна пенсія

Запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні не матиме сенсу через слабкість вітчизняної економіки. Таку думку в ефірі програми на телеканалі «Україна 24» висловив економіст Олег Пендзин, який послався на аналогічний досвід країн зі слабкими економіками.

«Він (досвід. — Авт.) як правило, був негативний», — запевнив економіст, нагадавши, що про необхідність накопичувальних пенсій йдеться як мінімум років 10.

«Потрібно розуміти, що в слабких економіках будь-яке накопичення не гарантує збереження коштів. А якщо враховувати, що до власних накопичень буде доступ через 35 років — це період страхового стажу, який вам дасть можливість вийти на пенсію і скористатися цими грошима — то малоймовірно, що там залишаться серйозні суми», — вказав Пендзин.

Нагадаємо, про ризики передчасного запровадження накопичувальної пенсійної системи попереджав і експерт з соціальних питань Андрій Павловський.

Фото Pixabay

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

Деякі українці вдвічі більше заплатять за газ: кого стосується

документи

Страховий стаж для пенсії: як його правильно порахувати

Тарзан

Тарзан закотив істерику через позашлюбну дочку Наташі Корольової, а її мамі стало зле, — ЗМІ

Святослав Вакарчук

Вакарчук вперше прокоментував народження сина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.