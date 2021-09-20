Накопичувальна пенсійна система в Україні не спрацює: експерт назвав причину

Запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні не матиме сенсу через слабкість вітчизняної економіки. Таку думку в ефірі програми на телеканалі «Україна 24» висловив економіст Олег Пендзин, який послався на аналогічний досвід країн зі слабкими економіками.

«Він (досвід. — Авт.) як правило, був негативний», — запевнив економіст, нагадавши, що про необхідність накопичувальних пенсій йдеться як мінімум років 10.

«Потрібно розуміти, що в слабких економіках будь-яке накопичення не гарантує збереження коштів. А якщо враховувати, що до власних накопичень буде доступ через 35 років — це період страхового стажу, який вам дасть можливість вийти на пенсію і скористатися цими грошима — то малоймовірно, що там залишаться серйозні суми», — вказав Пендзин.

Нагадаємо, про ризики передчасного запровадження накопичувальної пенсійної системи попереджав і експерт з соціальних питань Андрій Павловський.

Фото Pixabay

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