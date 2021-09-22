Падіння курсу долара закінчилося: що буде з валютою за тиждень

З початку осені курс гривні до основних іноземних валют впевнено зміцнювався, проте в останні дні долар почав дорожчати. За тиждень з 15 вересня долар подорожчав на 7 копійок, а євро подешевшав на 10 копійок. У середу, 22 вересня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,71 грн за долар і 31,36 грн за євро. На готівковому ринку американська валюта за тиждень подорожчала лише на кілька копійок, а європейська подешевшала на 18−20 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,62 грн, купити — по 26,80 грн; євро — здати по 31,11 грн, купити — по 31,43 грн. На думку експертів, протягом тижня може відбутися незначне зниження курсу національної валюти.

«За минулий тиждень курс долара до гривні виріс у всіх сегментах валютного ринку на 0,04−0,2%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, піднявся з 26,69 до 26,71 грн (+ 0,1%). Курси попиту й пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 26,65−26,67 грн до 26,70−26,72 грн (+ 0,2%). Середні курси купівлі й продажу готівкового долара в банках за тиждень піднялися з 26,60−26,79 грн до 26,63−26,80 грн (+ 0,1% - + 0,04%). При цьому різниця між середніми курсами продажу та купівлі скоротилася з 0,7% до 0,6% внаслідок швидшого зростання курсу купівлі.

Онлайн-місія МВФ щодо надання Україні нового траншу розпочала свою роботу. Тема обговорень МВФ і України з приводу траншу залишається незмінною з літа. Це незалежність Національного банку, судова реформа, боротьба з корупцією та забезпечення сталого фіскального положення країни.

Протягом найближчого тижня ми не очікуємо помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар в банках — близько 26,6−26,8 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Експерти назвали фактори, які можуть призвести до девальвації гривні.

«У вівторок курс долара до гривні трохи зміцнився, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок не виходив. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар/гривня завершилася на рівні 26,72, курс євро виріс до позначки 31,34 грн.

Вчора Мінфін України провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані держоблігації шести випусків в гривнях з термінами погашення за 6, 12, 18, 24, 36 місяців, а також 24 місяці — в доларах США. До держбюджету було залучено 5,01 млрд грн. Середньозважена прибутковість бондів залишилася без змін, тому нерезиденти проігнорували це розміщення. Останні з початку вересня скоротили обсяг своїх інвестицій в ОВДП на 3,86 млрд грн — до 94,73 млрд грн. Судячи з усього, вони почнуть виводити ці кошти в материнські юрисдикції. Наслідком такого кроку, ймовірно, стане девальвація гривні.

Державна служба статистики переглянула у бік поліпшення оцінку зростання ВВП в II кварталі нинішнього року з 5,4% до 5,7% в порівнянні з показником за аналогічний період 2020 року. Ця новина має привнести позитив у настрої основних учасників ринку.

В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Представники МВФ під час переговорів зосередяться на питаннях незалежності НБУ, а також реформи та зміцнення антикорупційних інституцій. У разі успішного завершення зустрічі Україна отримає перший транш за програмою Stand-by в сумі 700 млн доларів США.

Вважаю, що на поточному тижні долар США до гривні продовжить зростання до рівня 26,85 грн. Єдина європейська валюта, ймовірно, зміцниться до позначки 31,95 грн", — прогнозує Андрій Гойл.

На стабільність курсу національної валюти може вплинути й економічна ситуація в Китаї.

«Гривня в середу, 22 вересня, відкриває торги спробою зростання поблизу рівня 26,71 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Всі спроби ранкового зростання в попередні дні провалювалися. На ринку явно є попит на валюту, але ці покупці реалізують свої заявки в першій половині дня. Задовольнивши добовий ліміт, покупці йдуть, і ринок починає коригуватися до позначок відкриття. Імпортери більшою мірою пасивні, тому основні покупки роблять нерезиденти та імпортери з критичними закупівлями. Пасивність імпортерів визначається складною епідеміологічною ситуацією і побоюваннями більш жорсткого карантину, що обмежить продаж імпортних товарів.

Тим часом відтік нерезидентів з ОВДП триває. З початку місяця відтік склав 4,2 млрд гривень — після серпневого зниження на 7,6 млрд гривень. Зараз увага учасників ринку спрямована на рішення ФРС США щодо облікової ставки, а також ситуацію навколо китайської будівельної компанії Evergrande, що знаходиться в переддефолтному стані, та на дії китайської влади з вирішення кризи через цей дефолт.

Волатильність на світових ринках через зовнішні події тисне на ціни сировини та акцій, провокуючи відтік капіталу з країн, що розвиваються. А проблеми в економіці Китаю можуть позначитися на обсягах закупівель української сировини, що загрожує погіршенням ситуації для гривні. Більш того, відшкодування ПДВ експортерам наприкінці місяця стримає пропозицію валюти на ринку та запустить ослаблення гривні.

Тому зберігаються очікування ослаблення гривні у найближчій перспективі до 27 гривень за долар", — упевнений Андрій Шевчишин.

Варто нагадати, що у вересні Нацбанк істотно розширив список банків, які можуть приймати у населення зношені та пошкоджені банкноти. Попри нові правила, українцям стали частіше відмовляти в обміні зношеної валюти. Тому Нацбанк роз'яснив, як саме відбувається обмін зношених або пошкоджених іноземних та українських банкнот.

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