Пенсії та субсидії в Україні оформлятимуть по-новому
В Україні збираються розширити сферу застосування додатка «Дія». Раніше додаток пристосували для одержувачів ковід-сертифікатів. Тепер встановити «Дію» будуть переконувати пенсіонерів і претендентів на соціальну допомогу. Про це повідомляє Мінціфри.
На порталі «Дія» обіцяють запустити 10 нових послуг, в тому числі:
- оформлення пенсії;
- оформлення житлової субсидії;
- оформлення соцдопомоги на прийомних дітей та на дітей під опікою;
- оформлення соцдопомоги на дітей одиноким матерям;
- подачу заявки на допомогу для важкохворих дітей;
- оформлення допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- подачу заявки на надання соціальних послуг;
- подачу заявки на отримання компенсації за надані соцпослуги.
Через «Дію» можна буде подати заявку, завантажити декларацію про доходи, направити в Мінсоцполітики необхідний пакет документів в електронному вигляді.
Перший пілотний проект запустили в деяких громадах Київської та Житомирської областей. До кінця року планується охопити експериментом повністю дві області.
Нагадаємо, раніше українцям роз'яснили, як оформити пенсію онлайн, як отримати статус малозабезпеченої сім'ї і як правильно подавати документи на житлову субсидію.
Фото https://ua.depositphotos.com/1048
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