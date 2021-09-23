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Пенсії та субсидії в Україні оформлятимуть по-новому

12:07 23 вересня 2021
пенсія

В Україні збираються розширити сферу застосування додатка «Дія». Раніше додаток пристосували для одержувачів ковід-сертифікатів. Тепер встановити «Дію» будуть переконувати пенсіонерів і претендентів на соціальну допомогу. Про це повідомляє Мінціфри.

На порталі «Дія» обіцяють запустити 10 нових послуг, в тому числі:

  • оформлення пенсії;
  • оформлення житлової субсидії;
  • оформлення соцдопомоги на прийомних дітей та на дітей під опікою;
  • оформлення соцдопомоги на дітей одиноким матерям;
  • подачу заявки на допомогу для важкохворих дітей;
  • оформлення допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • подачу заявки на надання соціальних послуг;
  • подачу заявки на отримання компенсації за надані соцпослуги.

Через «Дію» можна буде подати заявку, завантажити декларацію про доходи, направити в Мінсоцполітики необхідний пакет документів в електронному вигляді.

Перший пілотний проект запустили в деяких громадах Київської та Житомирської областей. До кінця року планується охопити експериментом повністю дві області.

Нагадаємо, раніше українцям роз'яснили, як оформити пенсію онлайн, як отримати статус малозабезпеченої сім'ї і як правильно подавати документи на житлову субсидію.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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