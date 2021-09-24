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В Україні змінили правила обслуговування багатоквартирних будинків: що будуть робити по-новому

16:12 24 вересня 2021
В Україні змінили правила обслуговування багатоквартирних будинків: що будуть робити по-новому

Кабінет Міністрів відкоригував Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком та відповідний типовий договір. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року, повідомили в прес-службі міністерства розвитку громад і територій (Мінрегіон).

Зокрема, витрати на прибирання та інші послуги з обслуговування будинку та прибудинкової території будуть включатися до витрат на управління, якщо земельна ділянка під будинком, а також належні будівлі, споруди та прибудинкова територія, відповідно до Державного земельного кадастру, перебуває у власності або користуванні співвласників.

Якщо ж прибудинкова територія не була оформлена у власність або користування, такі витрати будуть включатися до витрат на утримання будинку виключно за згодою співвласників на договірних засадах та за погодженням з органом місцевого самоврядування меж і площі території, яку співвласники згодні утримувати.

«Запропоновані зміни уточнюють умови, за якими повинні надаватися послуги з управління багатоквартирним будинком, зокрема, прибирання прибудинкової території. Завдяки цьому забезпечується прозорість відносин між співвласниками багатоповерхівок і управителями», — прокоментувала новації заступник міністра Наталія Хоцянівська.

Нагадаємо, раніше в Раді пояснили, чому при зростанні «комуналки» зменшується кількість грошей на субсидії. А в Мінсоцполітики роз'яснили, хто зараз має право на оформлення субсидії.

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