Пільги скасували: хто заплатить за електроенергію вдвічі більше, ніж минулої зими

З 1 жовтня громадяни України будуть оплачувати електроенергію за новими тарифами. В уряді заявляють, що витрати на електроенергію знизяться. Крім того, як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, тарифи на електроопалення житлових будинків підвищуватися не будуть. Однак тут є чимало нюансів, і людям, чиє житло обладнано електрообігрівачами, наступної зими доведеться платити за електроенергію вдвічі більше, ніж минулої зими.

Вже з жовтня домогосподарства, які споживають менше як 250 кВт-год на місяць, платитимуть по 1,44 гривні за кВт-год. Для тих, хто використовує більше електроенергії, ціни залишать на нинішньому рівні — 1,68 гривні кВт-год. Нагадаємо, що до 1 січня 2021 року діяв пільговий тариф — 90 копійок за кВт-год при споживанні на місяць до 100 кВт-год. Однак цей пільговий тариф також поширювався й на споживачів, які користуються електричною енергією для опалення будинку. Така ставка була передбачена за перші 3000 кВт-год на місяць.

Але з 1 січня 2021 року уряд скасував усі пільги на електроенергію, запровадивши єдиний тариф 1,68 гривні за кВт-год, в тому числі й при використанні електрики для опалювання житла. Таким чином, вартість опалення електроенергією різко зросла майже вдвічі. Це рішення викликало широкий громадський резонанс, після чого Кабмін ввів компенсації для 600 тисяч споживачів, будинки яких обладнані електроопалювальними установками, але тільки на перший квартал 2021 року.

Тепер же, після так званого зниження тарифів, з 1 жовтня домогосподарства, які споживають менше ніж 250 кВт-год на місяць, платитимуть по 1,44 гривні за кВт-год. Для тих, хто споживає більше електроенергії, ціни залишать на нинішньому рівні — 1,68 гривні за кВт-год. Судячи із заяв прем'єр-міністра, про якісь преференції для домогосподарств, що опалюються електрикою, вже не йдеться. Таким чином, величезна кількість українців, щонайменше 600 тисяч побутових споживачів, все одно будуть платити за електроенергію вдвічі більше, ніж у 2020 році.

Варто відзначити, що, попри заспокійливі заяви уряду, з початком опалювального сезону можуть істотно подорожчати опалення, гаряче водопостачання та інші комунальні послуги. Однак багато що залежатиме від місцевої влади, оскільки тепер формуванням комунальних тарифів займається саме вона, а не уряд.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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