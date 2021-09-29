Перед початком опалювального сезону Мінсоцполітики роз'яснило, які ще категорії населення, крім володарів високих доходів, можуть позбутися права на субсидію. У виплатах буде відмовлено злісних неплатників аліментів, а також тим, хто вже був помічений в нецільовому використанні субсидії або в зловживаннях з виплатами.

Так, субсидію не призначать сім'ям, де є особи, що не платять належні аліменти три і більше місяців. Ці дані органи соцзахисту збираються брати з єдиного реєстру боржників. Виняток буде зроблено для неплатників, які стоять на обліку у лікаря як алкозалежні або наркозалежні (підтверджується довідкою). Ще один виняток зроблено для тих, хто працювати не може з об'єктивних причин — для осіб, відсторонених судом з посади, що знаходяться в СІЗО або під домашнім арештом.

Також субсидію не платитимуть тим, хто не повернув соцорганам помилково нараховані кошти. Чи не належить допомога і тим, хто накопичив понад 340 грн боргів за послуги ЖКГ і не подбав ні про реструктуризацію заборгованості, ні про її оскарження в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше було заявлено, що субсидія не покладається сім'ям, який здійснював протягом року великі покупки: нерухомості, автомобіля, будматеріалів на більш ніж 50 тисяч гривень, валюти на ту ж суму. Також вважається, що не потребують держдопомоги домогосподарства, що мають на депозиті 100 тис. Гривень.

Мінсоцполітики уточнило, що середня сума субсидії в сезоні 2021−2022 складе 2 тисячі гривень.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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