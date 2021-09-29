Нацбанк намагається послабити гривню на тлі падіння долара та євро: прогноз курсів валют на тиждень

Якщо тиждень тому курс української валюти до американської почав слабшати, то тепер ситуація змінилася й вартість гривні пішла вгору. За тиждень з 22 вересня долар подешевшав на 14 копійок, а євро відразу на 33 копійки. У середу, 29 вересня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,57 грн за долар і 31,03 грн за євро.

На готівковому ринку основні валюти також помітно подешевшали. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,50 грн, купити — по 26,70 грн; євро — здати по 30,86 грн, купити — по 31,21 грн. Однак експерти не виключають, що незабаром гривня почне девальвувати, оскільки цього домагається Нацбанк.

«За минулий тиждень курс долара до гривні знизився в усіх сегментах валютного ринку на 0,2−0,5%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, впав з 26,71 до 26,57 грн. Курси попиту й пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 26,70−26,72 грн до 26,57−26,59 грн. Середні курси купівлі та продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,63−26,80 грн до 26,53−26,72 грн. При цьому різниця між середніми курсами продажу й купівлі збереглася на рівні 0,7%.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,45 грн, а готівковий долар в банках — близько 26,4−26,6 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Хоча зусиллями НБУ курс української валюти може знову піти вниз.

«У вівторок зниження курсу долара США до гривні продовжилося, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ утримав його від значнішого падіння своїми валютними інтервенціями. Регулятор придбав на міжбанку «стандартні» 5 млн доларів і пішов. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар/гривня завершилася на рівні 26,58 грн, курс євро знизився до позначки 31,05 грн.

Вчора Мінфін України провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані держоблігації шести випусків у гривнях з термінами погашення протягом 3, 12, 18, 24, 36 і 72 місяців. Найбільший попит мали 6-річні бонди завдяки підвищенню їх середньозваженої дохідності до 13% річних. Загалом до держбюджету було залучено 6,92 млрд грн. В аукціоні взяли участь навіть нерезиденти.

Сьогодні Кабмін проведе найбільші в цьому році виплати за єврооблігаціями — 2,1 млрд доларів. Майже половина цієї суми, а саме — 1 млрд доларів, будуть погашені з 2,7 млрд доларів, що надійшли від МВФ в межах програми з подолання економічних наслідків пандемії COVID-19.

Подальша динаміка курсів долара та євро повністю залежить від НБУ. На сьогодні регулятор докладає всіх зусиль, щоб не допустити зміцнення гривні за зразком 2019 року. В умовах погіршення епідеміологічної ситуації спровокувати її девальвацію може лише вихід на міжбанк нерезидентів з великими покупками іноземних валют.

Вважаю, що на поточному тижні долар США до гривні скоректується до рівня 26,75 грн. Єдина європейська валюта, ймовірно, зміцниться до позначки 31,45 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Інші експерти також не виключають зниження курсу гривні вже найближчим часом.

«Гривня в середу, 29 вересня, торгується на рівні 26,6 грн за долар, з різницею між ціною купівлі й продажу майже в 10 копійок, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Напередодні, за рівнем закриття, гривня обновила півторарічні максимуми проти долара США. Драйверами такого зміцнення стали активні продажі валюти учасниками ринку в очікуванні розміщення облігацій Міністерством фінансів України. Після рішення НБУ щодо облікової ставки у вівторок Мінфін залучив 7 млрд гривень, при цьому прибутковість по довгих шестирічних ОВДП досягла 13,01%. Не можна виключати й досягнення певних домовленостей на ринку, при яких ставка була підвищена навмисно для вдалішого розміщення, перекриття погашення й купонів ОВДП на суму 13 млрд гривень. У підсумку ринок міг акумулювати гривню для купівлі довгих ОВДП, на яких і був зосереджений попит. Якщо це так, то найближчими днями буде відкат ринку, а нерезиденти стануть на паузу, адже незрозуміло, чи буде запропоновано 13% прибутковості й наступного тижня.

Покупці на ринку все ще дуже слабкі, та лише НБУ стримує атаки продавців. І поки триває продаж валюти, всім, схоже, байдужі інші аспекти, а саме — можливі перестановки в Кабінеті міністрів, локдаун, волатильність на зовнішніх ринках з падінням цін на ключові експортні товари і зростанням цін на ключові імпортні товари, енергоімпорт. Така ситуація не може тривати довго та виллється в майбутній розворот.

Найближчим часом для гривні рівень 26,5 грн за долар залишається нижньою межею торгового діапазону, а рівень 26,7 грн за долар — рівнем консолідації, куди буде намагатися відійти гривня від максимумів", — підсумував Андрій Шевчишин.

До речі, один з найбільших вітчизняних державних банків «Ощадбанк» перевіряє актуальність вкладів деяких своїх клієнтів. Вкладники, які не менше трьох років не здійснювали операції по своїх рахунках, повинні до 30 вересня 2021 року обов'язково відвідати відділення банку з метою актуалізації ідентифікаційних даних і здійснення верифікації.

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