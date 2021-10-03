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Шмигаль пообіцяв українцям доплати до пенсій: скільки можна буде отримати додатково

20:18 3 жовтня 2021
паспорт

З 1 жовтня 2021 року українці у віці 75−80 років отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 400 гривень. Підвищення стосується близько мільйона людей похилого віку. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Чиновник нагадав, що такі ж виплати у сумі 500 грн вже діють для пенсіонерів у віці 80+.

А з 1 жовтня 2022 року заплановано підвищення виплат пенсіонерам від 70 до 75 років.

Крім інформації про підвищення соцвиплат, прем'єр-міністр запевнив, що у цьому опалювальному сезоні тарифи на послуги ЖКГ не зростатимуть, пославшись на меморандум між урядом, НАК «Нафтогаз» та мерами міст.

Шмигаль зазначив, щоб підтримати місцеву владу й гарантувати стабільність тарифів, уряд направить місцевим бюджетам додатково не менше 11 млрд гривень.

Раніше про те, що тарифи у цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть, сказав президент Зеленський під час Конгресу місцевих і регіональних влад.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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