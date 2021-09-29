Доплата до пенсії — 2022: з 1 жовтня деяким українцям збільшать виплати до 3000 гривень

З 1 жовтня 2021 року пенсії особам у віці 75−80 років будуть підвищені на 400 гривень, а вже за рік, з 1 жовтня 2022 року, заплановано підвищення (до 300 гривень) виплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.

У Пенсійному фонді України пояснювали, що пенсіонерам, які досягнуть віку 70 років після 1 жовтня 2022 року, компенсаційну виплату встановлять з дати досягнення такого віку. З 2023 компенсаційна виплата щорічно буде індексуватися.

Читайте також: Мінімальна пенсія в Україні збільшиться у 2022 році двічі: названі дати підвищення.



Передбачені й інші доплати людям у віці 70+. Так, якщо вони отримують пенсійні виплати менше 3000 гривень, то:

за наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок — заплановані доплати, після отримання яких пенсія сягне трьох тисяч гривень;

за наявності страхового стажу менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок — доплати до розміру, пропорційного наявному страховому стажу.

При цьому у пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж (25 років чоловіки і 20 років жінки), пенсійна виплата не може бути меншою:

у пенсіонерів у віці 80 років і старше — 2600 гривень,

у пенсіонерів у віці 70−80 років — 2500 гривень.

Читайте також: У Мінсоцполітики сказали, коли проіндексують пенсії.

З 1 грудня 2022 року пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років і які отримують «трудову» пенсію в розмірі до 2500 гривень і не працюють, передбачено встановлення:

за наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок — доплат до 2500 гривень,

за наявності страхового стажу менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок — доплат до розміру, пропорційного наявному страхового стажу.

Працюючим пенсіонерам такі доплати встановлять з дня звільнення з роботи.

Нагадаємо, що наступного року заплановані доплати — 9 відсотків — жінкам, які виходять на пенсію у 60 років.

А 1 грудня 2021 року запланований перерахунок пенсій у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. В результаті мінімальна пенсія зросте з 1854 грн до 1934 грн. Причому мінімальна виплата для пенсіонерів старше 65 років складе 2600 грн — це стосується жінок зі стажем більше 30 років і чоловіків зі стажем більше 35 років.

Ексклюзивне інтерв'ю голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів «Як рятуватимуть пенсіонерів від бідності, — розповідає Галина Третьякова» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

448

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter