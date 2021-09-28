60-річним жінкам платитимуть пенсію по-новому

У 2022 році щомісячні доплати очікують не тільки пенсіонерів у віці від 70 до 75 років, а й жінок, які виходять на пенсію у 60 років.

Так, при розгляді проекту держбюджету на наступний рік цій категорії вирішили встановити доплату до пенсії у розмірі дев'яти відсотків. У Мінсоцполітики заявляли, що це підвищення збереже співвідношення у розмірах пенсій за однакової тривалості страхового стажу і заробітку у 2022 році, який є перехідним роком для завершення підвищення пенсійного віку жінкам.

Для того, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, у жінки у 2021 році повинен бути страховий стаж як мінімум 28 років. Ця цифра щорічно збільшуватиметься, поки не досягне 35 років.

Зростання пенсійних виплат заплановано і на поточний рік. Так, з 1 грудня 2021 року перерахують пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія зросте з 1854 до 1934 гривень. Мінімальна виплата для пенсіонерів старше 65 років збільшиться до 2600 гривень. Це стосується жінок, у яких стаж більше 30 років, і чоловіків зі стажем більше 35 років.

А з 1 жовтня 2021 року на 400 гривень підвищать виплати людям у віці 75−80 років. Якщо пенсіонери з цієї вікової категорії мають мінімальний стаж (20 років для жінок, 25 років — для чоловіків), то пенсії їм буде підвищено мінімум до 2500 гривень.

Нагадаємо, що у затвердженій бюджетній резолюції, на підставі якої планують ухвалювати бюджет у 2022−2024 роках, передбачено сім дат перегляду мінімальних пенсій: 1 грудня 2021 — 1934 гривні; 1 липня 2022 — 2027 грн; 1 грудня 2022 — 2093 грн; 1 липня 2023 — 2193 грн; 1 грудня 2023 — 2246 грн; 1 липня 2024 — 2354 грн; 1 грудня 2024 — 2403 грн.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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