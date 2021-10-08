Субсидія 10 тисяч гривень: у Мінсоцполітики розповіли, хто може на неї розраховувати

За останній тиждень в органи соцзахисту населення надійшло понад 32 тисяч заяв на отримання субсидії на житлово-комунальні послуги. В окремих випадках ці виплати можуть досягати 10 тис. грн на місяць. Про це в п'ятницю, 8 жовтня, заявили в Міністерстві соціальної політики.

Напередодні опалювального сезону Мінсоцполітики проводить моніторинг ситуації по нарахуванню субсидій в регіонах. У вересні 2021 року чисельність одержувачів субсидій збільшилася на 100 тис. На початку місяця це було 2,4 млн домогосподарств, а зараз вже більше 2,5 млн сімей, які оформили субсидію та отримують підтримку від держави.

Тільки за останній тиждень в органи соціального захисту населення надійшло понад 32 тисячі заяв на оформлення субсидій.

«Ми повинні зробити все для того, щоб в опалювальному періоді люди вчасно отримали субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг», — сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Мінсоцполітики прогнозує, що середній розмір субсидії складе близько 1900−2000 грн на домогосподарство. Але в деяких випадках він може досягати навіть 10 тисяч грн. Це стосується багатодітних і прийомних сімей, а також дитячих будинків сімейного типу.

Отримати субсидію можна одним із способів:

звернутися до представника територіальної громади або ЦНАП;

звернутися до органу соціального захисту населення;

відправити документи через «Укрпошту»;

онлайн на сайті Мінсоцполітики з використанням електронних засобів ідентифікації.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики заявили про зв'язки розміру субсидії з ростом тарифів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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