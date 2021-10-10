Чорнобильська пенсія: як на її розмір впливають інвалідність та стаж роботи

В Україні підвищено виплати по інвалідності людям, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

Новий мінімальний розмір пенсії по інвалідності становить:

для першої групи — 6000 грн (було 2780 грн);

для другої групи — 4800 грн (було 2317,50 грн);

для третьої групи — 3700 грн (було 2039,4 грн);

для дітей з інвалідністю — 3700 грн (було 1854 грн).

Люди, у яких немає статусу безпосереднього ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, але є статус потерпілих в результаті катастрофи й вони мають інвалідність, цікавляться, яку надбавку до пенсії вони можуть отримувати. Зокрема, за роз'ясненнями до «На пенсії» звернулася жінка, інвалід III групи, що має статус потерпілої від Чорнобильської катастрофи 1-ї категорії.

Видання пише, що згідно з постановою Кабміну «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю III групи становить 145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня 2021 року прожитковий мінімум становить 1854 гривні, 145% - це 2688,30 гривні.

Крім того, особам з інвалідністю III групи, які належать до 1-ї категорії, встановлюється додаткова надбавка у розмірі 284,70 гривні.

Раніше пенсія по інвалідності III групи призначалася в розмірі не менше шести мінімальних пенсій за віком. Цю норму вилучили з Закону у 2008 році. Нещодавно Конституційний суд визнав ті зміни неконституційними, але в закон не повернули норму про шість мінімальних пенсій за віком.

Зараз пенсії по інвалідності III групи, пов'язаної з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижче 3700 гривень.

Що стосується стажу, то залік в стаж періодів проживання в зоні посиленого радіоекологічного контролю законодавством не передбачено.

При призначенні пенсії повинні зараховувати, крім періодів роботи, періоди отримання допомоги по безробіттю, періоди по догляду за інвалідом I групи або дитиною з інвалідністю, а також за пенсіонером, який, за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Якщо людина вже вийшла на пенсію, а потім доглядала за кимось, то це в стаж вже не зарахують.

Нагадаємо, нове підвищення пенсій «чорнобильцям» з інвалідністю передбачається з 1 січня 2022 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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