В Україні виросте на 20 відсотків податок на нерухомість: кому доведеться платити більше

У 2022 році податок на нерухомість відчутно підвищиться, оскільки збільшилася мінімальна зарплата, до якої прив'язана ставка податку. Якщо в поточному році податок вважали, виходячи із зарплати 4723 грн, то у 2022-му будуть відштовхуватися від мінімальної зарплати в 6000 грн. Тобто податок зросте більш ніж на 20 відсотків.

Ставка податку розраховується для кожного регіону окремо, і рішення приймає місцева влада, але найчастіше ставлять максимально можливу планку — 1,5% від мінімальної зарплати за кв.м. Якщо в 2021 році максимальна сума становила 70,8 грн за квадрат, то у 2022-му вона підвищиться до 90 грн за квадратний метр.

Податок сплачується за кожен квадратний метр понад ліміт — 60 кв. метрів для квартир і 120 кв.м. для будинків. Якщо у людини у власності різні типи житлової нерухомості, то податком не обкладаються 180 кв. метрів.

Податкова пільга не застосовується і податок сплачується за все метри повністю, якщо у власності перебувають:

квартира площею понад 300 кв. метрів;

житловий будинок понад 600 кв. м;

житлова нерухомість різних типів (квартири і будинки) сумарною площею понад 900 кв. м;

нерухомість приносить дохід (здається в оренду, використовується у підприємницькій діяльності).

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата збільшиться до 6500 гривень, а тому і податок на нерухомість зросте до 97,5 грн за квадратний метр понад встановленої норми.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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