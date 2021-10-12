Як отримати платіжку за використаний газ і як її оплатити: роз'яснення «Нафтогазу»

В НАК «Нафтогаз України», де раніше роз'яснювали, яка категорія громадян може вдвічі менше платити за газ і що для цього треба зробити, повідомили, що платіжки за вересень вже сформовані, та нагадали, як можна отримати рахунок за спожите «блакитне» паливо.

На своїй сторінці у соцмережах «Нафтогаз України» нагадує, що є кілька способів отримання платіжки:

особистий кабінет my.gas.ua;

чат-бот GASUA у Viber або Telegram;

електронна пошта (e-mail).

якщо ви обрали друкований рахунок, «Укрпошта» доставить його за вашою поштовою адресою після 20-го жовтня.

рахунок можна роздрукувати у платіжних терміналах самообслуговування EasyPay.

Сплатити за використаний газ можна онлайн:

в особистому кабінеті my.gas.ua;

через чат-бот GASUA у Viber та Telegram;

на сайтах та через мобільні додатки банків;

за допомоги платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Або офлайн:

у банківських чи поштових відділеннях;

у платіжних терміналах самообслуговування.

В компанії нагадують, що ціна на газ у жовтні для побутових споживачів у рамках річного тарифного плану «Фіксований» становить 7,96 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Ціна на газ для клієнтів ПОН (тарифний план «Постачальник останньої надії») — 16,56 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

«Сплачуйте за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1%. Ви зможете її використати під час наступного платежу», — радять у «Нафтогазі».

Споживачі, які користуються тарифним планом «Річний», щомісяця сплачують однакову суму — вона дорівнює 1/12 від зафіксованого об’єму. Отже, їм можна не чекати платіжки, а просто сплачувати за газ встановлену суму до 15 числа.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозував, що опалювальний сезон цього року буде для України вкрай складним. Станом на початок жовтня, Україна закачала у свої сховища 18,8 мільярда кубів газу, близько чотирьох мільярдів з яких належать іноземним компаніям і просто зберігаються в українських сховищах. Роком раніше на цей час сховища були заповнені до максимуму — понад 28 мільярдів кубометрів.

Ексклюзивний матеріал «Пенсії, газ, опалення, телефонний звʼязок та ліки для діабетиків і від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Читайте також «Чи зростуть тарифи на опалення цієї зими: до чого готуватися українцям».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

289

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter