У «Нафтогазі» назвали тариф для бюджетних установ: скільки платитимуть школи і лікарні

В Україні, де у деяких містах вже почали подавати тепло на соціальні об'єкти — школи, дитячі садки та лікарні, бюджетні установи зможуть купити газ за 13,7 грн / куб. м (без ПДВ та транспортування).

Про це повідомили в компанії НАК «Нафтогаз України», додавши, що такий тариф — вдвічі нижчий за поточну спотову ціну на газ.

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«Бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників, але сьогодні знайти газ за ціною нижче, ніж 30−45 грн за кубометр, неможливо. Або ж взагалі постачальники відмовляються від зобов'язань за вже укладеним контрактам з більш низькою ціною», — відзначили у НАК і додали, що «блакитне» паливо бюджетні та релігійні організації, а також установи, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, можуть купувати у «Нафтогазу» за 16,8 гривні з транспортуванням і ПДВ.

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«Контракт укладається на термін 15 місяців (до кінця 2022 року) і має багато переваг: фіксована ціна, відсутність вимоги банківської гарантії, відтермінування платежу. Компанія не розраховує на отримання прибутку у межах цієї пропозиції. Але для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно, і щоб школи, лікарні та інші установи, товариства точно були з теплом», — додали у «Нафтогазі».

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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