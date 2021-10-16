Багатьом українцям перерахують пенсії заднім числом: кого це стосується

В Україні хочуть з нового року здійснити перерахунок пенсій військовим, що були призначені до серпня 2021 року. Про це йдеться в проєкті постанови уряду, який було оприлюднено для обговорення Міністерством соціальної політики.

Згідно з проектом, перерахунку підлягатимуть пенсії, призначені за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» особам з числа колишніх військовослужбовців розвідувальних органів (крім військовослужбовців строкової служби) з урахуванням розміру грошового забезпечення, визначеного постановою Кабінету Міністрів від 30 серпня 2017 р. № 704.

Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачувалися у липні 2021 року за відповідною посадою (посадами), для перерахунку пенсій не враховуватимуться.

Для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в межах визначеної законодавством максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Особам, які відряджалися для виконання службових обов’язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені із служби у зв’язку з виходом на пенсію безпосередньо із займаних посад у зазначених органах, установах, до яких вони були відряджені, яким грошове забезпечення для обчислення пенсії враховано за посадою, яку особа займала до відрядження, перерахунок пенсії проводиться за цією або відповідною військовою посадою (посадами).

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні зросте мінімальна пенсія — до 2600 гривень. Відповідно буде проведено перерахунок й інших виплат, прив'язаних до цього показника.

Фото mil.in.ua/

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