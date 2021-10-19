Коли ФОПи можуть не платити або платити частково ЄСВ «за себе»: названо умову

Фізичні особи-підприємці, яких уряд готується перевести на щомісячну податкову звітність, в деяких випадках можуть не платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Норма передбачена законом № 592 від 13 травня 2020 року.

З 1 січня 2021 року підприємці, у яких є основне місце роботи, звільняються від сплати ЄСВ, якщо перерахування зробив їхній роботодавець (з заробітної плати) в розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Якщо роботодавець заплатив менше мінімального страхового внеску (наприклад, в місяці прийняття або звільнення), то ФОП може добровільно заплатити «підприємницький» ЄСВ «за себе» за такий місяць. Але не зобов'язаний це робити.

При цьому в законі не передбачений варіант, коли підприємець тільки доплачує суму ЄСВ до тієї, що за нього заплатив роботодавець за основним місцем роботи.

Тобто за такий місяць ФОП повинен заплатити ЄСВ «за себе» в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій та (або) програмні реєстратори розрахункових операцій.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, в яких випадках підприємцям вдасться уникнути податкової перевірки при закритті.

фото https://minfin.com.ua/

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