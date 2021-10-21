Як виписати людину з квартири без її згоди: поради юриста





Саме реєстрація має значення при отриманні деяких державних пільг, субсидій, пенсій. Однак доволі часто формально зареєстровані у квартирі люди там фактично не проживають, але знімати себе з реєстрації не бажають. Це може створювати складності для власника житла. Не кажучи вже про необхідність сплачувати комунальні платежі за «мертві душі». Проте законодавством передбачено механізм зняття з реєстрації таких людей, навіть без їх згоди. Як це можна зробити, «ФАКТАМ» розповів адвокат АО «Легард» Роман Сулик.

Ще з радянських часів дуже важливе місце в житті всіх громадян займала прописка. Не маючи відповідного штампу в паспорті, дуже складно було влаштуватись на пристойну роботу або посісти важливу посаду. Зараз, в незалежній Україні, інститут прописки офіційно скасовано, однак діє реєстрація за місцем проживання. До речі, найближчим часом спростять саму процедуру реєстрації, а також виключать необхідність у штампі про реєстрацію в паперовому паспорті та скасують виписку з реєстру Саме реєстрація має значення при отриманні деяких державних пільг, субсидій, пенсій. Однак доволі часто формально зареєстровані у квартирі люди там фактично не проживають, але знімати себе з реєстрації не бажають. Це може створювати складності для власника житла. Не кажучи вже про необхідність сплачувати комунальні платежі за «мертві душі». Проте законодавством передбачено механізм зняття з реєстрації таких людей, навіть без їх згоди. Як це можна зробити, «ФАКТАМ» розповів

— Чи впливає кількість зареєстрованих на житловій площі людей на умови проживання в ній і вартість її оплати?

— Кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні так чи інакше впливає на умови проживання в ньому — наприклад, на право отримувати житлові субсидії, на оплату комунальних послуг та послуг з утримання будинку.

— Як і хто може ініціювати зняття з реєстрації громадян, які не проживають у даному приміщенні?



- В статті 41 Конституції України зазначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Відповідно, головним ініціатором з даного питання в більшості буде виступати власник або власники житлових приміщень, нові власники житла після договору купівлі-продажу.



Відповідь на запитання про те, яким чином зняти людину з реєстрації, знаходиться у ч. 2 статті 405 Цивільного кодексу України («Право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом»), де чітко зазначено наступне: «Член сім'ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім'ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом».



— Як виписати людину, без її згоди? Які для цього потрібні підстави?



- Вертаємось до положення ч. 2 статті 405 Цивільного кодексу України, яка чітко вказує можливість зняття особи з реєстрації без її згоди за рішенням суду. Головною підставою в цьому випадку буде виступати відсутність члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.



Також, відповідно до статті 71 Житлового кодексу Української РСР, є чітка норма, яка також регламентує такі випадки, а саме: «відсутність наймача або членів його сім’ї в жилому приміщенні без поважних причин понад 6 місяців» може бути основною підставою для задоволення позову про втрату права користування житловим приміщенням особою, що і є підставою для зняття її з реєстрації за місцем проживання.



— До якого суду потрібно звертатися?



— Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщення та зняття з реєстрації подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за місцем знаходження жилого приміщення або за місцем проживання позивача чи відповідача.

— Які документи необхідно подавати в суд для виписки з житла?



— До позовної заяви, оформленої відповідно до вимог Цивільно-процесуального кодексу України, обов’язково додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги, наприклад:



копія паспорта, копія довідки облікової картки платника податків;

довідка сільської, селищної, районної у місті, міської ради щодо зареєстрованих осіб в житловому приміщенні;

довідка або акт обслуговуючої компанії, ОСББ, ЖБК та інші, якою буде підтверджено, що особа, яка зареєстрована, не проживає понад шість місяців;

покази свідків, які можуть підтвердити, що особа, яка зареєстрована, не проживає за адресою та, можливо, з яких причин;

документ що підтверджує право власності на житло;

квитанція про сплату судового збору.

— Що потрібно робити після прийняття судом рішення про зняття громадянина з реєстрації?



— Відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання чи перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної чи міської ради, або сільським головою — у разі, коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено (далі — орган реєстрації) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради. Підставою буде рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.



— У яких випадках неможливо, або дуже складно виписати мешканців з квартири без їхньої згоди?



- У першу чергу, не може втратити право користування житлом ні власник житла, ні співвласник, в тому числі власник частини житла. Право власності є абсолютним правом і містить за замовчуванням тріаду: право користування, розпорядження, володіння. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Тому складно такого відповідача визнати таким, що втратив право користування житловим приміщенням.



Також в частині виписки малолітньої або неповнолітньої особи є свої нюанси. Наприклад, у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків, крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування, — підсумував Роман Сулик.



До речі, Міністерство соціальної політики роз'яснило, що подати заявку на отримання субсидії можуть не тільки власники житла й особи, зареєстровані у квартирі чи будинку, а й ті, хто житло орендує. Передбачено два випадки, коли можна подавати документи на субсидію.

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