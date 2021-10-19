Субсидію можуть дати навіть на орендованій квартирі: коли це можливо

В період активного звернення за житловою субсидією Міністерство соціальної політики роз'яснило, що подати заявку на виплати можуть не тільки власники житла й особи, зареєстровані в квартирі/будинку, а й ті, хто житло орендує. Передбачено два випадки, коли можна подавати документи на субсидію.

Звернутися до органів соцзахисту за субсидією можуть ті, хто орендують житло за офіційним договором. До пакету документів доведеться додати копію угоди про найм (оренду) житла. При цьому соцзахист може попросити додаткового підтвердження від орендаря, що субсидія не буде повторною і за місцем паспортної реєстрації не виплачується.

Ще одна велика категорія отримувачів субсидії не за своєю паспортною адресою — це переселенці з окупованих територій. При першому зверненні за субсидією вони повинні підтвердити свій статус переміщеної особи. Договору найму (оренди) житла від переселенців не вимагається, але вони все одно повинні підтвердити адресу фактичного проживання.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики роз'яснило, чи можна з заявки на субсидію виключити осіб, які зареєстровані в квартирі, але фактично проживають за іншою адресою. Також опубліковано список документів, які потрібно додати до заяви на субсидію.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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