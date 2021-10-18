26.29 / 26.47 30.31 / 30.62
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Потрібен підтверджуючий документ: як отримати субсидію, якщо людина зареєстрована, але фактично не проживає у помешканні

13:40 18 жовтня 2021
Гривні

Доходи людей, які не проживають за місцем реєстрації (до речі, такі громадяни можуть в окремих випадках не платити за послуги ЖКГ) разом з сім'єю, можуть не враховуватися при призначенні субсидій на оплату послуг ЖКГ.

Положення законодавства роз'яснили експерти Солоницівській громади Харківщини, відповідаючи на запитання пенсіонерів, з якими разом не живе їхній безробітний син: «У житловому приміщенні зареєстровано три людини, подружжя пенсіонерів і їхній безробітний син, який з ними не проживає. Чи можна отримати субсидію без урахування доходів і майнового стану сина?»

Згідно із законодавством, за наявності у складі домогосподарства осіб, які не проживають за місцем реєстрації (на підставі інформації у декларації та підтверджуючих документів) приймається рішення про виключення таких осіб зі складу домогосподарства (крім членів сім'ї). В такому випадку майновий і матеріальний стан цих осіб не впливає на право домогосподарства отримувати субсидію.

Читайте також: Субсидії на «комуналку»: як перевірити призначення допомоги онлайн.

Для того, щоб підтвердити факт того, що людина не живе разом з претендентами на отримання субсидії, потрібно надати відповідні документи.

Ними можуть бути:

  • довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, в тому числі легалізовані в Україні документи про отримання страхового стажу в іншій країні;
  • довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
  • акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищною, сільською або міською радою;
  • договори оренди житла в іншому місці тощо.

При цьому у заяву та декларацію повинні бути внесені відомості про всіх зареєстрованих осіб, а також про членів їхніх сімей, в повному обсязі. Інакше заява і декларація вважаються не наданими.

Якщо таких документів немає, кількість членів домогосподарства визначається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

«У наведеному випадку субсидія може бути призначена без урахування сина за наявності документів, які підтверджують його практично не проживання за адресою домогосподарства», — йдеться у роз'ясненні.

Нагадаємо, що на розмір субсидій для оплати послуг ЖКГ впливають площа житла, розмір плати за комунальні послуги та розмір доходів, який отримують члени домогосподарства.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерка

Стаж вирішує все: кому не «світить» пенсія в 60 років

Пенсіонер

Не більше 10 340 гривень: у ПФУ уточнили деталі жовтневого підвищення пенсій

Опалення

Призначення субсидії: кому з українців потрібно у жовтні подати нову заяву та декларацію

Олег Винник на сцені

Концерти Олега Винника скасовано: хворий співак розкрив свій діагноз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.