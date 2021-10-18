Потрібен підтверджуючий документ: як отримати субсидію, якщо людина зареєстрована, але фактично не проживає у помешканні

Доходи людей, які не проживають за місцем реєстрації (до речі, такі громадяни можуть в окремих випадках не платити за послуги ЖКГ) разом з сім'єю, можуть не враховуватися при призначенні субсидій на оплату послуг ЖКГ.

Положення законодавства роз'яснили експерти Солоницівській громади Харківщини, відповідаючи на запитання пенсіонерів, з якими разом не живе їхній безробітний син: «У житловому приміщенні зареєстровано три людини, подружжя пенсіонерів і їхній безробітний син, який з ними не проживає. Чи можна отримати субсидію без урахування доходів і майнового стану сина?»

Згідно із законодавством, за наявності у складі домогосподарства осіб, які не проживають за місцем реєстрації (на підставі інформації у декларації та підтверджуючих документів) приймається рішення про виключення таких осіб зі складу домогосподарства (крім членів сім'ї). В такому випадку майновий і матеріальний стан цих осіб не впливає на право домогосподарства отримувати субсидію.

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Для того, щоб підтвердити факт того, що людина не живе разом з претендентами на отримання субсидії, потрібно надати відповідні документи.

Ними можуть бути:

довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, в тому числі легалізовані в Україні документи про отримання страхового стажу в іншій країні;

довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищною, сільською або міською радою;

договори оренди житла в іншому місці тощо.

При цьому у заяву та декларацію повинні бути внесені відомості про всіх зареєстрованих осіб, а також про членів їхніх сімей, в повному обсязі. Інакше заява і декларація вважаються не наданими.

Якщо таких документів немає, кількість членів домогосподарства визначається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

«У наведеному випадку субсидія може бути призначена без урахування сина за наявності документів, які підтверджують його практично не проживання за адресою домогосподарства», — йдеться у роз'ясненні.

Нагадаємо, що на розмір субсидій для оплати послуг ЖКГ впливають площа житла, розмір плати за комунальні послуги та розмір доходів, який отримують члени домогосподарства.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».

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