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Гроші

Кабмін змінив ціну на газ від постачальника «останньої надії»: скільки доведеться платити споживачеві

14:19 26 жовтня 2021
газ

Кабінет міністрів встановив нові ціни на газ, що надходить споживачам та компаніям від постачальника «останньої надії» (ПОН). Про це йдеться у постанові від 25 жовтня. Для населення ціни буде знижено, бюджетним та комунальним підприємствам — підвищено.

Як ПОН для 600 тисяч абонентів зараз виступає «Нафтогаз України». Статус ПОН означає, що «Нафтогаз» забезпечує газом тих, чий постачальник збанкрутував, згорнув діяльність або з інших причин не може виконати зобов'язання.

Раніше за жовтневими угодами «Нафтогаз» як ПОН постачав газ по 16,56 грн за кубометр. Наразі компанію зобов'язали встановити нові ціни. Для побутових споживачів (населення) газ має надходити по 7,96 грн. за кубометр (як і в річному тарифі компанії), для бюджетних та комунальних підприємств — по 16,8 грн. за кубометр.

Нові тарифи мають залишатися чинними з 1 жовтня до 30 листопада 2021 року.

Нагадаємо, раніше були озвучені найвищі та найнижчі тарифи на газ в Україні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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