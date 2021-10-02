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Гроші

Ціни на газ перевищили 30 гривень: стали відомі тарифи постачальників на жовтень

10:58 2 жовтня 2021
газ лічильник

Тарифи на газ в Україні з 1 жовтня у низки постачальників перевищили 30 гривень за кубометр. Компанії відреагували на те, що в Європі ціна блакитного палива перевищила позначку в 1000 доларів за тисячу кубометрів, а листопадові ф'ючерси на газ вже взяли цінову планку в 1100 доларів.

Як і попереджали експерти галузі, деякі українські газопостачальники виставили в жовтні цінник, більш високий, ніж у Європі. Найдорожчий газ в місячному тарифі зараз у наступних компаній:

  • ТАС Енергія країни — 31,06 грн за кубометр;
  • Київгазенерджі — 30,50 грн за кубометр;
  • Хмельницькенергозбут — 29,95 грн за кубометр;
  • Кременчукгаз Трейдинг — 28,0 грн за кубометр.

Найнижчі тарифи пропонують:

  • «Енерджі Трейд Груп» — 7,97 грн за кубометр;
  • Галнафтогаз — 7,99 грн за кубометр;
  • Стрийнафтогаз — 7,99 грн за кубометр.

Що стосується річних тарифів, то переважна більшість компаній тримає ціну в межах 8−10 гривень за кубометр. Нижче середнього тариф (7,8 грн за куб. м) виставив «Агросинтез Трейдинг (Neogas)». У «Нафтогаза» тариф стабільний — 7,96 гривень за кубометр. Вище середнього розцінки у «Херсонрегіонгаз» — 14,9 грн за кубометр.

Нагадаємо, подорожчання газу запускає ефект доміно і тягне вгору тарифи на гарячу воду і опалення. У жовтні в деяких містах планується підвищити ціну гігакалорії тепла майже до 3000 гривень, а кубометра гарячої води — до 200 грн і більше.

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