Ціни на газ перевищили 30 гривень: стали відомі тарифи постачальників на жовтень

Тарифи на газ в Україні з 1 жовтня у низки постачальників перевищили 30 гривень за кубометр. Компанії відреагували на те, що в Європі ціна блакитного палива перевищила позначку в 1000 доларів за тисячу кубометрів, а листопадові ф'ючерси на газ вже взяли цінову планку в 1100 доларів.

Як і попереджали експерти галузі, деякі українські газопостачальники виставили в жовтні цінник, більш високий, ніж у Європі. Найдорожчий газ в місячному тарифі зараз у наступних компаній:

ТАС Енергія країни — 31,06 грн за кубометр;

Київгазенерджі — 30,50 грн за кубометр;

Хмельницькенергозбут — 29,95 грн за кубометр;

Кременчукгаз Трейдинг — 28,0 грн за кубометр.

Найнижчі тарифи пропонують:

«Енерджі Трейд Груп» — 7,97 грн за кубометр;

Галнафтогаз — 7,99 грн за кубометр;

Стрийнафтогаз — 7,99 грн за кубометр.

Що стосується річних тарифів, то переважна більшість компаній тримає ціну в межах 8−10 гривень за кубометр. Нижче середнього тариф (7,8 грн за куб. м) виставив «Агросинтез Трейдинг (Neogas)». У «Нафтогаза» тариф стабільний — 7,96 гривень за кубометр. Вище середнього розцінки у «Херсонрегіонгаз» — 14,9 грн за кубометр.

Нагадаємо, подорожчання газу запускає ефект доміно і тягне вгору тарифи на гарячу воду і опалення. У жовтні в деяких містах планується підвищити ціну гігакалорії тепла майже до 3000 гривень, а кубометра гарячої води — до 200 грн і більше.

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