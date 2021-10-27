На скільки подорожчає гречка: прогнози експертів

Всі ми, відвідуючи магазини та ринки, бачимо, що ціни на харчові продукти постійно зростають. Це стосується не лише м'яса чи сирів, а й різних круп, найбільш популярних серед малозабезпечених українців. Зокрема, суттєво подорожчала гречка. При тому, що в уряді заявляють про рекордний за останні роки врожай гречки. Щоб розібратися, яких цін на гречку чекати українцям найближчим часом, «ФАКТИ» звернулися до профільних фахівців.

«Згідно з даними Держкомстату України, обсяг виробництва гречаної крупи в Україні у 2021 році зріс на 4% у порівнянні з 2020 роком і склав 93,5 тис. тонн, — повідомила «ФАКТАМ» консультантка зі стратегічних питань компанії Smart Buro Ганна Катруліна. — На 1 жовтня було зібрано цей обсяг урожаю гречки з 65 тис. га. Урожайність на 1 жовтня 2021 року склала 1,44 тонни з гектара, що на 9% вище за попередній рік.

Враховуючи вищезгадані цифри, дефіцит гречки цього року українцям не загрожує, якщо її не продадуть на експорт, бо за кордоном на цей продукт є дуже хороша ціна. При цьому нагадаю, що у травні 2021 року Росія тимчасово заборонила експорт гречки, визнавши її життєво важливим продуктом. Ціни на гречку в магазинах Росії влітку 2021 року зросли до рекордного за останні десять років рівня — за даними Росстату. При цьому місцеві скуповують гречку в центральних регіонах країни для її подальшого продажу в Україну безпосередньо або через Білорусь.

В Україні роздрібні ціни у магазинах базуються на відпускних цінах постачальників. Ті, своєю чергою, виставляють ціну, що формується з урахуванням багатьох чинників — врожайність, кількість запасів тощо. Враховуючи зростання вартості електроенергії та інших супутніх товарів і послуг, очікувати зниження роздрібної ціни гречки не варто", — зазначила Ганна Катруліна.

Експерти зазначають, що подорожчання пов'язане не лише зі скороченням імпорту, а й зі зменшенням площ, що засівають гречкою.

«На сьогодні роздрібна вартість кілограма гречки становить близько 50 грн, — повідомила «ФАКТАМ» керівниця аграрного спрямування Української асоціації бізнесу та торгівлі Яна Казьміна. — За рік закупівельні ціни на гречку зросли на 18%. У чому причини такого подорожчання?

У квітні цього року уряд Російської Федерації заборонив вивозити з країни гречку, крупу з гречки грубого помелу та очищене гречане зерно аж до 31 серпня 2021 року. Заборона була введена через те, що в Росії на той час не було необхідних запасів культури на експорт, тому до збирання нового врожаю цієї осені її залишили для внутрішнього ринку. Коли перестала діяти ця заборона, ситуація з цінами залишилася складною, і експерти прогнозують подорожчання гречки до кінця року ще на 30%. Слід зазначити й обмежений імпорт із Білорусі, який також впливає на підвищення ціни на гречку.

Окрім цього, українці звикли, що гречка дешева та купувати її вигідно. Але аграріям і фермерам стало невигідно збільшувати площі з вирощування гречки, оскільки їм цікаво отримувати такий прибуток, як і від інших культур. Як результат, цього року фермери почали скорочувати свої площі вирощування гречки, що також вплинуло на підвищення ціни.

Постає питання, що зроблено урядом для нормалізації ситуації? На сьогодні Кабміном вже було підтримано дві постанови про держпідтримку сільгоспвиробників та про відшкодування фермерам втрат через пошкодження посівів сільгоспкультур внаслідок надзвичайних ситуацій. Фінансово передбачається виділення 5 тис. грн на гектар виробникам гречки з обмеженням площі сільгоспугідь не більше ніж 300 гектарів", — зазначила Яна Казьміна.

Експерти вважають, що подорожчання гречки найближчим часом продовжиться, попри добрий урожай цієї зернової культури.

«Ситуація на ринку гречки може погіршитися через дії спекулянтів, які захочуть притримати продаж товару, щоб забезпечити зростання цін, — розповів „ФАКТАМ“ незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. — Тому на нас очікує зростання вартості гречки на 15−20%».

Варто нагадати, що на думку експертів, ціни на олію можуть піднятися найближчим часом з наявних 70 грн до 100 гривень за літр. Як повідомив член Української ради бізнесу Станіслав Таршина, газ для промисловості, що подорожчав, збільшить собівартість виробництва олії на 5−10 відсотків.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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