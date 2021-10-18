На українців чекає різке подорожчання хліба та інших базових продуктів: у чому причина

Як повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» керівник Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, найближчим часом ціни на хліб в Україні можуть зрости на 25%. За його словами за останній рік ціна природного газу збільшилася у сім разів, а електроенергії — вдвічі. Згідно з розрахунками асоціації, при пікових цінах частка енергоносіїв у собівартості хліба збільшиться від 5−7% до 15−20%.

Як пояснив Юрій Дученко, 90% великих і майже всі малі підприємства для виробництва хліба використовують природний газ (блакитне паливо становить 60% їх енергоспоживання, а електроенергія — 40%). За його словами, ціни на хліб також виростуть через подорожчання вдвічі цукру і рослинної олії, які є ключовими інгредієнтами під час випічки. Та й пшениця за рік піднялася в ціні на 27−29%. Пекар відзначив, що закриття хлібних заводів країні поки не загрожує, проте штучне стримування цін може призвести до дефіциту одного з головних продуктів.

І хліб тільки один з безлічі продуктів і послуг, які безпосередньо залежать від вартості енергоносіїв. Про те, наскільки можуть змінитися споживчі ціни у нинішніх умовах, «ФАКТАМ» розповів незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

«Залежність України від вартості газу в Європі є штучною»

— Які причини такого різкого подорожчання газу на європейському ринку?

— Можна виділити кілька причин подорожчання газу та інших енергоносіїв на європейському ринку. Так, в останні роки Європа активно переходить на зелену енергетику. Закриваються вугільні шахти, скорочуються інвестиції у видобуток газу та нафти. Німеччина закриває свої атомні електростанції. Але, як виявилося, зелена енергетика є ненадійною і не може забезпечити населення електроенергією та теплом при пікових навантаженнях. Також вибухнула енергетична криза у Китаї. Ряд постачальників скрапленого газу, такі як США, Катар та інші, скоротили свої поставки в Європу і збільшили в Китай. Але головну роль у зростанні цін на газ зіграли спекулянти, які загнали ціни на неймовірний рівень.

— Якою мірою Україна залежна від вартості газу в Європі? Як можна знизити цю залежність?

— Залежність України від вартості газу в Європі є штучною. Ще у 2016 році уряд Гройсмана прив'язав ціну на газ в Україні до ціни на німецькому газовому хабі. Пізніше ціна була прив'язана до нідерландського хабу. Хоча дві третини газу, який споживається в Україні, це газ українського видобутку. А на європейських хабах газ Україна не купує взагалі. Тому необхідно відмовитися від прив'язки цін до європейських газових хабів. Ціна повинна встановлюватися, виходячи з вартості видобутку українського газу. Також необхідно при покупці імпортного газу перейти на прямі довгострокові контракти. Це забезпечить стабільну та більш низьку вартість газу.

— Як подорожчання газу позначиться на вартості товарів і послуг в Україні?

— Нинішню ціну на газ не витримують багато виробників. Частина підприємств вже зупинили свою роботу. Дефіцит товарів буде сприяти зростанню цін. Хоча уряд підписав меморандум із деякими органами місцевого самоврядування про недопущення підняття тарифів на опалення, але по факту він не працює. У ряді областей тарифи на опалення вже підняті на 30−40%, і, судячи з усього, найближчим часом тарифи виростуть ще. Ряд газових компаній поставляють газ населенню, теплокомуненерго, бюджетним організаціям за ціною 30 і більше грн за кубометр.

Зростання цін на газ призведе до подорожчання дуже багатьох продуктів харчування

«Держава могла б стримати зростання цін на товари»

— Які товари та послуги найбільше подорожчають через вартість газу і на скільки?

— Оскільки газ застосовується при виробництві різних товарів народного споживання, то зростання цін на блакитне паливо призведе до подорожчання дуже багатьох товарів, зокрема продовольства. А ще газ активно використовується для виробництва добрив. Зростання цін на добрива призведе до подорожчання всієї аграрної продукції. Зростуть ціни на хліб, цукор, крупи і так далі.

Енергетична криза охопила багато країн світу, тож ціни на імпортну продукцію також виростуть. Ступінь зростання залежить від того, яка частка газу у структурі собівартості продукції. По більшості товарних позицій ціни виростуть на 20−30%. Але все залежить від того, як буде розвиватися криза. Не можна виключати, що зростання цін може бути істотнішим.

— Чи може держава стримати зростання споживчих цін, пов'язаних з подорожчанням енергоносіїв?

— Держава могла б стримати зростання цін на товари. Але для цього треба перейти до державного регулювання цін на газ і відмовитися від ринку блакитного палива. Необхідно встановити внутрішні ціни на газ, виходячи з фактичної вартості видобутку газу. Також зобов'язати приватні компанії продавати свій газ «Нафтогазу» за фіксованими цінами. А ще заборонити експорт газу з України. Що стосується різних меморандумів з виробниками, якими уряд намагався обмежити зростання цін на продовольчі товари, то вони показали свою неефективність, — підсумував Олександр Хмелевський.

Ціни на товари, на думку експерта, виростуть на 20-30%

До речі, через подорожчання газу зростають ціни не тільки на харчові продукти. Девелопери попередили про збільшення цін на первинному ринку нерухомості України, яке спровоковане зростанням ціни блакитного палива. Річ у тому, що ціна газу закладена в структуру собівартості ряду будівельних матеріалів. До того ж зараз на ринку спостерігається дефіцит будматеріалів, що також підштовхує виробників підіймати ціну на продукцію.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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