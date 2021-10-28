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В Україні запровадять електронні перевірки для підприємців: ймовірна дата та кого стосується

18:27 28 жовтня 2021
бухгалтер податок

Кабмін пропонує запровадити для бізнесу не лише новий порядок звітності, а й новий вид перевірок. Зміни до Податкового кодексу були підтримані 28 жовтня міністрами та передані на розгляд депутатів. Останнє слово залишиться за Верховною Радою.

У законопроекті, схваленому на засіданні Кабміну, йдеться про електронні перевірки або е-аудит. Спочатку такі перевірки пропонується запровадити для великих платників податків (з 2025 року). Якщо експеримент виявиться вдалим, то з 1 січня 2027 року перевірки поширяться на платників ПДВ, наведених у статті 180 Податкового кодексу.

На платників податків покладається обов'язок подавати звіт до податкової про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов'язань, а також про зміни фінансового стану. Відомості прийматимуться у файлі, заповненому за міжнародним форматом SAF-T (Standard audit file for tax).

Нагадаємо, раніше було оголошено, що у 2022 році кількість перевірок бізнесу може збільшитися вшестеро. Податківці роз'яснили, за яких умов перевірку підприємця можуть вважати недоцільною.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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